С Украиной достигнута договоренность о направлении €2 млрд на производство дронов.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время совместного заявления с генсеком НАТО Марком Рютте в Брюсселе перед началом заседания коллегии Еврокомиссии по вопросам безопасности.

— Если мы будем продолжать считать, что Украина является нашей первой линией обороны, мы должны увеличить военную помощь Украине. Поэтому конкретно мы договорились с Украиной, что сейчас на дроны будет потрачено в общей сложности €2 млрд, — подчеркнула она.

По ее словам, благодаря этому финансированию Украина сможет масштабировать производство и развивать технологии, которые полезны также для Европейского Союза.

— Однако нам нужно более структурное решение для военной поддержки, и именно поэтому я предложила идею репарационного кредита, который базируется на иммобилизованных российских активах, — добавила фон дер Ляйен.

Она отметила, что этот кредит будет выдан не одним платежом, а траншами и на определенных условиях.

— Важно, чтобы не было конфискации активов. Украина должна вернуть кредит, если Россия платит репарации — виновник должен нести ответственность, — подытожила президент ЕК.

На днях канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Евросоюз использовать замороженные российские активы для финансирования военных нужд Украины.

По его словам, это позволит разблокировать кредит для Киева на сумму около €140 млрд и станет сигналом устойчивости ЕС в противодействии российской агрессии.

