В Чехии в пятницу, 3 октября, стартуют парламентские выборы, которые продлятся два дня, до 4 октября.

Эти выборы могут закончиться приходом к власти популистских движений, которые не настроены поддерживать Украину.

Выборы в парламент Чехии

Избирательные участки в Чехии откроются 3 октября в 14:00 в пятницу и будут работать до 22:00, в субботу их работа продлится с 8:00 до 14:00.

Эти выборы станут первыми, когда чехи за границей могут проголосовать по почте, чтобы не ехать в посольство на участок.

Фаворитом выборов называют популистское политическое движение ANO Андрея Бабиша, рейтинг которого колеблется в пределах 30%. Коалиция SPOLU, лидером которой является действующий премьер-министр Петр Фиала, в опросах набирает менее 20%.

Центристская партия STAN в рейтингах набирает около 10%.

Еще три партии предварительно могут набрать 5-6% – это национально-консервативное антимигрантское движение SPD 8, коммунистическая партия KSČM и партия Пираты. Чуть более 5% дают также партии Motoristé.

Как пишет издание Idnes, в парламент, вероятно, не попадут зеленые, социал-демократическая партия SOCDEM и евроскептики из Přísaha, которые в опросах набирают около 2% голосов.

Для участия в выборах в целом зарегистрировалось 26 объединений, что на четыре больше, чем во время выборов четыре года назад.

В Чехии многие считают, что победа партии Бабиша приведет к изменению внешней политики, в частности в отношении Украины. Он уже угрожал отменить проект “снарядной инициативы”, начатой Чехией.

Источник: Idnes

