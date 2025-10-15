Не то время и контекст: в ЕС раскритиковали Сийярто за визит в Москву
В ЕС возмущены визитом министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Москву на энергетическую конференцию. В Союзе отметили, что расценивают этот жест как “неправильный сигнал” для Кремля.
Об этом во время брифинга в Брюсселе заявила пресс-секретарь Европейской комиссии Анитта Гиппер.
Визит Петера Сийярто в Москву: какова реакция ЕС
Анита Гиппер подчеркнула, что любые двусторонние контакты государств-членов ЕС должны уважать позицию и политику блока.
По ее словам, это особенно актуально в связи с тем, что ЕС свел отношения с РФ к минимуму.
– Конечно, пребывание в Москве сейчас – это не лучший сигнал для Путина (президента РФ Владимира Путина, – Ред.), потому что время и контекст имеют значение, – пояснила Гиппер.
Она добавила, что Евросоюз постоянно работает над антироссийскими санкциями и усилением поддержки Украины.
Напомним, во время своего визита в Москву Сийярто сказал, что Венгрия якобы пострадает, если ее отключат от российских энергоносителей, а также повторил, что его страна не согласится на внешнее давление в вопросе поставок энергоносителей.
Он прямо заявил, что Венгрия не собирается отказываться от поставок нефти и газа из России.
Ранее президент Владимир Зеленский в комментарии о закупке российских энергоресурсов Венгрией выразил убеждение, что невозможно оставаться частью свободного мира и спонсировать тех, кто стремится его уничтожить.