В ЕС возмущены визитом министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Москву на энергетическую конференцию. В Союзе отметили, что расценивают этот жест как “неправильный сигнал” для Кремля.

Об этом во время брифинга в Брюсселе заявила пресс-секретарь Европейской комиссии Анитта Гиппер.

Визит Петера Сийярто в Москву: какова реакция ЕС

Сейчас смотрят

Анита Гиппер подчеркнула, что любые двусторонние контакты государств-членов ЕС должны уважать позицию и политику блока.

По ее словам, это особенно актуально в связи с тем, что ЕС свел отношения с РФ к минимуму.

– Конечно, пребывание в Москве сейчас – это не лучший сигнал для Путина (президента РФ Владимира Путина, – Ред.), потому что время и контекст имеют значение, – пояснила Гиппер.

Она добавила, что Евросоюз постоянно работает над антироссийскими санкциями и усилением поддержки Украины.

Напомним, во время своего визита в Москву Сийярто сказал, что Венгрия якобы пострадает, если ее отключат от российских энергоносителей, а также повторил, что его страна не согласится на внешнее давление в вопросе поставок энергоносителей.

Он прямо заявил, что Венгрия не собирается отказываться от поставок нефти и газа из России.

Ранее президент Владимир Зеленский в комментарии о закупке российских энергоресурсов Венгрией выразил убеждение, что невозможно оставаться частью свободного мира и спонсировать тех, кто стремится его уничтожить.

Источник : Укринформ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.