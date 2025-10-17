В Европейском Союзе приняли решение выделить €1,5 млрд ($1,8 млрд) для улучшения обороноспособности Европы. Инициатива была внедрена из-за войны, которую развязала РФ против Украины.

Об этом сообщает Bloomberg.

€1,5 млрд на оборону ЕС: что известно

Речь идет о финансировании в виде грантов до 2027 года. Одну пятую этой суммы выделили на оборонное сотрудничество с Украиной.

В рамках программы ЕС планирует уменьшить зависимость от американского оружия, оптимизировать закупки и повысить конкурентоспособность фрагментированной оборонной и аэрокосмической промышленности Европы.

Программа будет пополнена новыми средствами после вступления в силу нового бюджета ЕС.

План расходов на 2028-2034 годы также включает €131 млрд на оборону и космос.

Соглашение было заключено после более чем года споров о правилах “покупай европейское”.

Инициативу возглавила Франция. Согласно соглашению, стоимость компонентов з-за пределов ЕС и ассоциированных стран не должна превышать 35% от расчетной стоимости конечного продукта.

План, известный как Европейская программа оборонной промышленности, призван повысить способность ЕС производить и поставлять критически важное оборонное оборудование, а также обеспечить способность “быстро и решительно реагировать на все более сложную ситуацию в сфере безопасности”, прокомментировал соглашение министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен.

