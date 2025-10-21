Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не будет участвовать в обсуждении украинского вопроса, поскольку опоздает на заседание Европейского совета из-за празднования годовщины Венгерской революции 1956 года.

Об этом сообщил высокопоставленный европейский дипломат в Брюсселе журналистам накануне заседания Евросовета, которое состоится 23 октября.

Почему Орбан опоздает на заседание Евросовета

По словам дипломата, Виктор Орбан присоединится к другим лидерам только во второй половине четверга, 23 октября.

Но интересы венгерского политика будет представлять премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

— Премьер-министр опоздает. Об этом он сообщил нам достаточно давно. У него празднование Венгерской революции 1956 года. Он приедет в середине дня. И он отметил, что премьер-министр Фицо будет его представителем, пока его нет на встрече, — отметил дипломат.

Он пояснил, что Орбан не будет участвовать в обсуждении по Украине, поскольку он прибудет позже, а этот пункт будут рассматривать первым.

Как обратил внимание дипломат, другие лидеры Европейского Союза в Совете имеют очень четкие настроения. По его словам, есть стратегическое расхождение, о котором заявил Орбан, и оно присутствует до сих пор.

Дипломат подчеркнул, что настроение других 26 лидеров заключается в том, чтобы двигаться вперед с поддержкой Украины, а репарационный кредит является главным пунктом будущего обсуждения.

