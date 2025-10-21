Европейские страны работают с Украиной над предложением из 12 пунктов по прекращению войны России на нынешних линиях фронта, отвергая возобновленные требования кремлевского диктатора Владимира Путина к США о том, чтобы Киев уступил территории в обмен на мирное соглашение.

Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Предложение Европы и Украины для прекращения войны

По информации источников, предложения предусматривают возвращение всех депортированных детей в Украину и обмен пленными.

В то же время Украина получит гарантии безопасности, средства на устранение ущерба, нанесенного войной, и путь к скорейшему вступлению в Европейский Союз.

Согласно предложениям, санкции против России планируют постепенно снять, хотя около $300 млрд замороженных резервов Центробанка вернут только после того, как Москва согласится внести свой вклад в послевоенное восстановление Украины.

Однако ограничения против России возобновят в случае повторного нападения.

По словам людей, знакомых с ситуацией, Совет по вопросам мира под председательством президента США Дональда Трампа будет контролировать реализацию предложенного плана.

Как утверждают источники, Москва и Киев начнут переговоры об управлении оккупированными территориями, однако Европа и Украина юридически не признают их российскими.

Собеседники предупредили журналистов, что детали плана находятся на стадии окончательной доработки и могут измениться.

Любое предложение должно быть одобрено Вашингтоном, а европейские официальные лица могут приехать в США на этой неделе, добавили источники.

После телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным и встречи в Белом доме с президентом Украины Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп заявил, что Москва и Киев должны остановиться на существующих линиях фронта.

