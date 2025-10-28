Лидеры стран Северной Европы вместе с Еврокомиссией поддерживают план финансирования Украины замороженными российскими активами.

Конфискация замороженных активов РФ

Как пишет The Guardian со ссылкой на слова президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, предложение заключается в том, чтобы взять замороженные активы и предоставить ссуду, которую Украина должна вернуть в случае уплаты репараций Россией.

— Это юридически обоснованное предложение. Нетривиальное, но обоснованное предложение, — пояснила Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, Европейский совет рассматривает потенциальные варианты решения технических вопросов.

Президент Еврокомиссии заявила, что на них ожидает долгая перспектива. Она подчеркнула, что ЕС готов покрывать финансовые потребности, чтобы поддерживать Украину столько, сколько необходимо.

Премьер-министры Швеции Ульф Кристерссон, Дании Метте Фредериксен и Финляндии Петтери Орпо поддержали слова Урсулы фон дер Ляйен, заявив, что они решительно согласны с предложением Еврокомиссии.

В то же время финский премьер подчеркнул, что оптимистично настроен в отношении решения правовых вопросов об использовании замороженных активов и нахождения решения с Бельгией на заседании Европейского совета в декабре.

