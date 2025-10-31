В Мадриде в следующий вторник, 4 ноября, состоится “секретная и закрытая” встреча стран Коалиции решительных, которую проведет МИД Испании.

Об этом пишет испанское издание El Mundo.

В Мадриде состоится встреча Коалиции решительных

По данным издания, во встрече примут участие представители 35 стран. Участники обсудят дальнейшую помощь Украине.

Ожидается насыщенный рабочий день, который начнется в 9:00 и продлится после 15:30, включая два блока обсуждений по оказанию помощи Киеву.

Встреча проводится с соблюдением строгой секретности: участников предупредили о запрете пользования мобильными телефонами, которые будут храниться в специально отведенном месте.

Кроме того, им подчеркнули, что любые детали встречи не подлежат обнародованию.

– Делегатов просят не публиковать информацию о встрече на публичных платформах или в социальных сетях, – пишет газета, ссылаясь на документы.

На встрече будут обсуждаться пути дальнейшего усиления поддержки Украины, решение ее неотложных финансовых потребностей, в частности касающихся военных и оборонных нужд, а также координация инициатив по усилению давления на Россию.

Участники будут стремиться уточнить приоритеты оказания помощи и достичь соответствующих договоренностей.

Сообщается, что с докладом выступит глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес и обсудит его с участниками. Однако он не будет участвовать во всех рабочих блоках, поскольку мероприятие проходит на более низком уровне.

Во время второго блока обсуждений участники попытаются выработать согласованную позицию по гарантиям безопасности для Украины и обменяются мнениями по актуальным дискуссиям по этому вопросу. Особое внимание будет уделено правовым, политическим и дипломатическим аспектам, а также возможному вкладу Коалиции решительных в сдерживание будущей агрессии со стороны России.

