В Великобритании в графстве Кембриджшир произошло нападение с ножом на пассажиров поезда, следовавшего из Донкастера в направлении вокзала Кингс-Кросс в Лондоне. В результате десять человек были доставлены в больницу.

Об этом сообщили в британской транспортной полиции.

Ножевая атака в поезде в Великобритании

Полиция сообщила, что арестовала двух человек в связи с нападением, произошедшим в субботу вечером. Отмечается, что “значительное” количество полицейских направили на станцию Хантингтон, где поезд сделал незапланированную остановку.

По прибытии поезда офицеры арестовали двух человек, которых доставили в полицейский участок.

Главный суперинтендант Крис Кейси назвал нападение с ножом “шокирующим инцидентом”, но заявил, что не будет спекулировать на каких-либо деталях.

– Может пройти некоторое время, прежде чем мы сможем подтвердить что-либо, – сказал главный суперинтендант, поблагодарив общественность за терпение и сотрудничество, передает BBC.

Девять из десяти пострадавших, по предварительным данным, получили ранения, угрожающие жизни. Один человек имеет травмы, не опасные для жизни.

На инцидент отреагировал премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

– Ужасный инцидент в поезде недалеко от Хантингдона вызывает глубокую обеспокоенность. Мои мысли со всеми пострадавшими, я благодарю службы экстренной помощи за их оперативные действия, — написал он в соцсети X.

Он добавил, что все, кто находится в этом районе, должны следовать рекомендациям полиции.

Как сообщает The Guardian, свидетели рассказали, что видели мужчину с большим ножом и пассажиров, которые прятались в туалетах. Один из них рассказал, что «везде была кровь» и что люди, которые пытались убежать, были “затоптаны” другими.

Two men have been arrested by armed officers after multiple people were stabbed on a train. Witnesses told Sky News the stabbings started shortly after the train left Peterborough. Follow our live blog https://t.co/nAd0KJcqpc pic.twitter.com/FEIhYSlftl — Sky News (@SkyNews) November 1, 2025

Другой свидетель описал нападение как “что-то из фильма”, добавив: Это была ужасная сцена, очень жестокая.

По словам очевидца, во время задержания одного из подозреваемых полиция применила электрошокер.

