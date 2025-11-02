В Британии в поезде произошла ножевая атака: ранены 10 человек
- В Великобритании пассажирский поезд пришлось остановить после кровавого нападения – десять человек ранены, двое подозреваемых задержаны.
- На инцидент отреагировал премьер Кир Стармер. Свидетели рассказывают о панике и ужасе в вагоне.
В Великобритании в графстве Кембриджшир произошло нападение с ножом на пассажиров поезда, следовавшего из Донкастера в направлении вокзала Кингс-Кросс в Лондоне. В результате десять человек были доставлены в больницу.
Об этом сообщили в британской транспортной полиции.
Ножевая атака в поезде в Великобритании
Полиция сообщила, что арестовала двух человек в связи с нападением, произошедшим в субботу вечером. Отмечается, что “значительное” количество полицейских направили на станцию Хантингтон, где поезд сделал незапланированную остановку.
По прибытии поезда офицеры арестовали двух человек, которых доставили в полицейский участок.
Главный суперинтендант Крис Кейси назвал нападение с ножом “шокирующим инцидентом”, но заявил, что не будет спекулировать на каких-либо деталях.
– Может пройти некоторое время, прежде чем мы сможем подтвердить что-либо, – сказал главный суперинтендант, поблагодарив общественность за терпение и сотрудничество, передает BBC.
Девять из десяти пострадавших, по предварительным данным, получили ранения, угрожающие жизни. Один человек имеет травмы, не опасные для жизни.
На инцидент отреагировал премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
– Ужасный инцидент в поезде недалеко от Хантингдона вызывает глубокую обеспокоенность. Мои мысли со всеми пострадавшими, я благодарю службы экстренной помощи за их оперативные действия, — написал он в соцсети X.
Он добавил, что все, кто находится в этом районе, должны следовать рекомендациям полиции.
Как сообщает The Guardian, свидетели рассказали, что видели мужчину с большим ножом и пассажиров, которые прятались в туалетах. Один из них рассказал, что «везде была кровь» и что люди, которые пытались убежать, были “затоптаны” другими.
Two men have been arrested by armed officers after multiple people were stabbed on a train.
Witnesses told Sky News the stabbings started shortly after the train left Peterborough.
Follow our live blog https://t.co/nAd0KJcqpc pic.twitter.com/FEIhYSlftl
— Sky News (@SkyNews) November 1, 2025
Другой свидетель описал нападение как “что-то из фильма”, добавив: Это была ужасная сцена, очень жестокая.
По словам очевидца, во время задержания одного из подозреваемых полиция применила электрошокер.