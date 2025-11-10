В Словакии возле города Пезинок столкнулись два поезда, в результате чего пострадали более 70 человек, 13 из которых были госпитализированы.

Об этом сообщает словацкое издание Aktuality.

Столкновение поездов в Словакии

Столкновение произошло между поездами Tatran 620, который должен был прибыть в Братиславу из Кошице в 19:33, и Rex 1814, который следовал из Нитры и должен был прибыть в столицу Словакии в 19:36.

Инцидент произошел возле города Пезинок, что в 20 км от Братиславы.

– Мы где-то возле Пезинка. Это был страшный удар. Они уже звонили, чтобы кто-нибудь из врачей прошел в переднюю часть поезда. Я не знаю, насколько серьезно повреждение, но удар был сильным, когда поезд внезапно затормозил, – рассказал мужчина, который путешествовал на поезде.

О столкновении поездов возле Пезинка сообщили в 19:31 по местному времени.

По словам руководителя словацкой железной дороги, один из поездов, вероятно, проехал на красный свет.

Медики Университетской больницы Братиславы после железнодорожной аварии оказали медицинскую помощь 52 пострадавшим.

Пресс-секретарь медучреждения сообщила, что степень травм была разной: от легких, таких как ссадины или ушибы, до тяжелых, которые требовали хирургического вмешательства. Трое пациентов перенесли операцию, сейчас их состояние стабилизировано и жизни ничего не угрожает.

По ее словам, в больницах Братиславы остались госпитализированными 13 пациентов.

На месте было задействовано более 60 полицейских и 70 пожарных. Министр юстиции Борис Сусько в своем заявлении добавил, что во время аварии были задействованы также эвакуационные автобусы Корпуса тюремной и судебной охраны, которые должны были помочь вывезти пассажиров с места аварии.

Это уже не первый случай столкновения поездов в Словакии за эту осень. В начале октября вблизи села Яблонов-над-Турньоу столкнулись два пассажирских поезда, в результате чего пострадали более 90 человек.

