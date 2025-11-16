Война между Украиной и Россией в конечном итоге все равно завершится переговорами. Наиболее оптимальной площадкой для них является Турция, как единственное место, приемлемое для обеих сторон.

Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью A Haber.

Переговоры Украины и России

Фидан подчеркнул, что война в Европе продолжается уже четвертый год и ее глобальные последствия глубоко ощущаются. По его мнению, боевые действия должны наконец прекратиться, и сделать это можно только путем переговоров.

Сейчас смотрят

– Я думаю, что эта война сейчас переживает свою худшую точку. Потому что обе стороны сосредоточены на уничтожении транспортной и энергетической инфраструктуры. Теперь это превратилось в войну дронов. Никто никуда не может двигаться, продвигаются только те, кто не считается с потерями, – отметил он.

Фидан также подчеркнул, что российские продвижения на фронте стоили им огромных потерь, поэтому Москве стоит задуматься о мире.

Он считает, что главная проблема заключается в нежелании любой из сторон открыто заявлять о готовности к переговорам — ведь это может выглядеть как проявление слабости перед оппонентом.

Фидан подытожил, что война, по его мнению, должна закончиться, а переговоры неизбежны. Он выразил уверенность, что диалог рано или поздно возобновится, хотя и без уточнения деталей. По его словам, это может произойти как в Турции, так и в другом месте, но он убежден, что мир обязательно наступит.

Ранее страны G7 и ЕС подтвердили полную поддержку Украины и призвали использовать текущую линию фронта в качестве основы для переговоров с Россией.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.