Великобритания определила, какие военные подразделения готова отправить в Украину после серии разведывательных визитов, чтобы обеспечить возможность быстрого развертывания войск в случае успеха новой попытки возобновить мирные переговоры.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

Британия готовит войска для размещения в Украине

Министр обороны Джон Гилли сообщил, что Британия обновила свои планы по возможному направлению войск в Украину в рамках Коалиции желающих после проведения оценки готовности и завершения разведывательных миссий в стране летом.

Военное командование уже определило, какой персонал может быть задействован и где могут размещаться штабы — в рамках планов группы из 30 стран под руководством Великобритании и Франции, которая ставит целью поддержать Украину.

– Мы провели разведку в Украине, поэтому знаем, какие подразделения мы будем использовать, знаем, как мы их развернем, и знаем, какую роль они будут выполнять, — сказал Гилли журналистам в Плимуте.

По его словам, планы будут окончательно согласованы с другими членами коалиции в соответствии с потребностями Украины и будут корректироваться в зависимости от условий любого мирного соглашения.

– Эти планы означают, что когда наступит мир, мы будем готовы, – сказал Гилли, добавив, что планы будут включать возможность ввода “британских войск в Украину для обеспечения этого мира в долгосрочной перспективе”.

Что известно о “мирном плане” США и РФ

Накануне СМИ обнародовали новые детали так называемого мирного плана, который в Майами разработали представители России и США.

План из 28 пунктов, который обсуждали спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф и российский переговорщик Кирилл Дмитриев в конце прошлого месяца в Майами, впервые обнародовало издание Axios.

Этот план предусматривает требование к Украине отдать России всю часть Донбасса, включая территории, которые сейчас контролирует Киев, а также сократить численность Вооруженных сил вдвое.

В двух других разрушенных войной регионах – Херсонской и Запорожской областях – действующие линии контроля в основном были бы заморожены. Согласно плану Трампа, США и другие страны признали бы Крым и Донбасс законной территорией России, но от Украины этого не требовали бы.

Также документ предусматривает, что Украина должна отказаться от ключевых категорий вооружения, предоставить русскому языку статус официального государственного и закрепить официальный статус Русской православной церкви.

