Представитель США в ООН Майк Уолтц на заседании Совбеза сообщил, что Соединенные Штаты готовы ввести новые экономические санкции против России, если Москва и в дальнейшем будет игнорировать призывы прекратить войну против Украины.

Об этом стало известно из трансляции в ООН.

– Мы можем ввести дополнительные экономические санкции. Если Россия и в дальнейшем будет игнорировать призывы к прекращению огня, мы и в дальнейшем будем делать оружие доступным для самообороны, – отметил он.

Представитель США подчеркнул, что боевые действия продолжаются четвертую зиму подряд, вызывая новые жертвы среди гражданского населения и нарушение воздушного пространства третьих стран, что угрожает расширению конфликта.

Уолтц подчеркнул, что дипломатия является единственным путем к длительному и надежному миру, и США работают над этим на самом высоком уровне.

– Президент США лично работает над тем, чтобы завершить эту войну. Мы предлагаем щедрые условия для России, в частности ослабление санкций. Мы призываем Россию прекратить эти удары и напрямую вести переговоры с Украиной о мирном урегулировании, – сказал он.

Напомним, в октябре США объявили новый пакет санкций против российских энергетических гигантов Роснефть и Лукойл. Под санкции также попали 36 дочерних компаний двух крупных корпораций.

