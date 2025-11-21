Бывший депутат Европарламента и экс-лидер британской партии Reform UK в Уэльсе Натан Хилл приговорен к 10,5 годам лишения свободы. Политик признан виновным во взяточничестве за озвучивание пророссийских заявлений, в частности на украинском телевидении.

Об этом сообщает BBC.

Политика из Британии осудили за взятки за пророссийские заявления

Приговор политику огласил Центральный уголовный суд Лондона 21 ноября. 52-летний Хилл признал себя виновным по восьми пунктам обвинения согласно закону о взяточничестве.

Судья добавила, что Хилл будет иметь право на условное освобождение после отбытия половины срока.

Следствие установило, что Натан Хилл получал деньги от политика, которого называют «пророссийским украинским деятелем». За плату он должен был использовать свой статус и влияние для распространения выгодных Кремлю нарративов, а также поддерживать пророссийскую позицию в публичном пространстве.

Обвинение обнаружило сообщения в WhatsApp между Гиллом и пророссийским политиком в Украине Олегом Волошиным.

Министр по делам ветеранов и заместитель руководителя Минобороны Соединенного Королевства Алистер Карнс призвал партию Reform провести расследование, чтобы «устранить любое российское влияние в партии».

Партия Reform UK, из которой Гилл вышел в 2021 году, осудила его действия и назвала их непростительными.

Детали дела Гилла

Гилл был частым гостем ныне запрещенных и заблокированных в Украине телеканалов NewsOne и 112, которые находились под контролем кума российского диктатора Путина Виктора Медведчука.

На этом телеканале британец, следуя предоставленным инструкциям, продвигал российские нарративы и выражал обеспокоенность угрозами в Украине.

Прокурор Марк Гейвуд сообщил суду, что в декабре 2018 года Волошин писал Гилле, что получил “все обещанные рождественские подарки” и попросил “еще пять подарочных карт”, имея в виду суммы денег.

По его словам, последующие сообщения подтвердили, что эти деньги поступали от Медведчука.

Обвинение утверждало, что в сообщениях Волошин просил у Гилла найти как минимум еще двух евродепутатов, которые были бы на его стороне.

