Лидеры Европы хотят изменить по меньшей мере четыре пункта предложенного “мирного плана” президента США Дональда Трампа, направленного на завершение войны России против Украины.

С какими пунктами “мирного плана” не согласны европейцы

По данным издания Bild, европейцы не согласны с пунктом, что Украина должна уступить Донбасс и Крым России, а также сократить численность ВСУ.

Канцлер Германии Фридрих Мерц хочет четко дать понять представителям США, что “гарантии безопасности”, которые Россия должна предоставить Украине, могут оказаться не стоить бумаги, на которой они написаны.

Сейчас смотрят

В то же время в издании отмечают, что Мерцу особенно не нравится требование о получении прибыли для США от замороженных российских активов на общую сумму около €300 млрд, которые должны были бы направить на восстановление Украины.

В материале говорится, что канцлер Германии был одним из ведущих сторонников цели ЕС использовать эти средства для финансирования масштабного кредита на реконструкцию Украины.

Но план Трампа предусматривает создание американо-российского инвестиционного инструмента, который дает возможность кремлевскому диктатору Владимиру Путину получить прибыль после войны, отмечают в издании.

Как пишет Sky News, Мерц заявил, что он четко дал понять Дональду Трампу, что Европа должна стать частью любого процесса, направленного на прекращение войны России против Украины.

В телефонном разговоре канцлер Германии заявил, что войны не могут быть прекращены крупными государствами без участия стран, которых она касается.

— Если Украина проиграет эту войну и, возможно, потерпит крах, это повлияет на европейскую политику в целом, на весь европейский континент. Именно поэтому мы так преданы этому вопросу, — заявил Мерц после саммита G20 в Йоханнесбурге.

Канцлер Германии напомнил Трампу, как Россия отреагировала на Будапештский меморандум 1994 года, по которому Украина отказалась от своего ядерного арсенала в обмен на “гарантии безопасности”, однако это оказалось недостаточным для сдерживания Москвы.

22 ноября во время общения с журналистами Трамп заявил, что представленный “мирный план” не является окончательным предложением Украине по прекращению войны.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.