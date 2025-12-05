Студенты по всей Германии прогуляли занятия в пятницу, чтобы выразить протест против правительственной реформы военной службы.

Об этом пишет издание Politico.

В Германии протесты против военной службы

В пятницу немецкий парламент одобрил законодательное изменение, которое требует от всех 18-летних мужчин заполнить анкету об их физической подготовке и готовности служить в армии. Для женщин анкета останется добровольной.

В рамках реформы правящая коалиция также согласилась возобновить обязательные медицинские осмотры для мужчин, рожденных с 2008 года. Если армия не достигнет своих целей по набору добровольцев, часть прошедших осмотр может быть призвана на службу после отдельного голосования в Бундестаге.

Протесты прошли в около 90 городах по всей Германии. По данным полиции Берлина, утром около 800 человек собрались, чтобы выразить протест против реформы.

Der Schulstreik mit Demo in Berlin ist im vollen Gange. Viele Schülerinnen und Schüler ziehen gegen die Wehrpflicht durch die Straßen der Hauptstadt und weiterer Städte der Republik.#b0512 pic.twitter.com/x1Tw0t5Jwp — junge Welt (@jungewelt) December 5, 2025

Инициатива, стоящая за протестом, Schulstreik gegen Wehrpflicht (школьная забастовка против призыва, – Ред.), заявила на своем веб-сайте: Политики и Бундесвер… спорят, как нам следует восстановить призыв. Но никто не разговаривает с нами. Никто не спрашивает нас, чего мы хотим.

– Зачем решать войны с помощью вооружения? Это просто повторение того, что произошло перед Первой и Второй мировыми войнами, – сказал 16-летний участник протеста из города Бранденбург.

17-летний Нильс, участник протеста, говорит, что он не имеет ничего против того, чтобы его сверстники поступали в вооруженные силы, но обязательный характер закона побудил его принять участие в демонстрации.

– Проблема, которую я вижу в этом, заключается в том, что никого не следует принуждать. Возможно, следует подумать над тем, как сделать профессию солдата более привлекательной для тех, кто хочет стать солдатом, – сказал он.

В четверг министр обороны Германии Борис Писториус обратился к студентам в видеообращении в Instagram.

– Каждый может протестовать за и против всего. Свобода выражения мнений является одним из главных достижений нашей демократии. Весь наш образ жизни является даром – но даром, который мы должны защищать каждый день. Если вы хотите жить так же и в будущем, то вам нужно быть готовыми отстаивать это. Ни демократия, ни государство не могут защитить себя сами. Это должны делать люди, так же как они делали это в прошлом, — заявил он.

Германия планирует увеличить численность своих вооруженных сил с 180 тыс. до 260 тыс. солдат и с 55 тыс. до 200 тыс. резервистов, чтобы достичь целей НАТО по боеготовности в условиях растущей угрозы со стороны России.

