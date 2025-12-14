Зеленский поговорил с Макроном перед встречей с представителями США: детали
- Владимир Зеленский провел разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном перед началом переговоров с командой США.
- Макрон подтвердил, что Франция и в дальнейшем будет оставаться на стороне Украины для построения прочного и длительного мира.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном перед началом переговоров с командой США в Берлине.
Об этом сообщили оба президента в социальной сети X.
Разговор Зеленского с Макроном
Сначала о разговоре с Владимиром Зеленским сообщил Эммануэль Макрон. Он подчеркнул, что представители США, Европы и Украины стремятся к достижению мира.
По его словам, Франция является и будет оставаться на стороне Украины, чтобы построить прочный и длительный мир, который сможет гарантировать безопасность и суверенитет Украины и Европы в долгосрочной перспективе.
Макрон поблагодарил всех украинских, европейских и американских переговорщиков, которые объединились для достижения этой цели.
В то же время Владимир Зеленский поблагодарил Эммануэля Макрона за оказанную поддержку Украине, отметив, что был рад поговорить сегодня перед встречей со специальными представителями президента США Дональда Трампа.
Как отметил глава государства, Украина и Франция тесно координируют совместные действия и работают вместе ради общей безопасности.
14 декабря в Берлине началась встреча президента Владимира Зеленского и других представителей Украины с командой США, в частности, советником американского президента Джаредом Кушнером и специальным представителем США Стивом Уиткоффом.