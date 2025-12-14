Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном перед началом переговоров с командой США в Берлине.

Об этом сообщили оба президента в социальной сети X.

Разговор Зеленского с Макроном

Сначала о разговоре с Владимиром Зеленским сообщил Эммануэль Макрон. Он подчеркнул, что представители США, Европы и Украины стремятся к достижению мира.

По его словам, Франция является и будет оставаться на стороне Украины, чтобы построить прочный и длительный мир, который сможет гарантировать безопасность и суверенитет Украины и Европы в долгосрочной перспективе.

Макрон поблагодарил всех украинских, европейских и американских переговорщиков, которые объединились для достижения этой цели.

В то же время Владимир Зеленский поблагодарил Эммануэля Макрона за оказанную поддержку Украине, отметив, что был рад поговорить сегодня перед встречей со специальными представителями президента США Дональда Трампа.

Как отметил глава государства, Украина и Франция тесно координируют совместные действия и работают вместе ради общей безопасности.

14 декабря в Берлине началась встреча президента Владимира Зеленского и других представителей Украины с командой США, в частности, советником американского президента Джаредом Кушнером и специальным представителем США Стивом Уиткоффом.

