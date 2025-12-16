Лидеры стран-участниц Коалиции желающих уже определились с размещением сил поддержки в рамках гарантий безопасности для Украины.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в эфире телемарафона Єдині новини.

Размещение сил поддержки в Украине

Журналисты спросили Игоря Жовкву, есть ли гарантии безопасности или определенные рычаги, на которые готова пойти Европа для установления справедливого и прочного мира в Украине по итогам переговоров в Берлине.

Сейчас смотрят

— Не раскрывая подробностей, скажу так: европейские лидеры, участвующие в формате Коалиции желающих (а там есть формат так называемой Мультифункциональной группы Украина) — это именно то, о чем мы говорим: размещение сил поддержки, — отметил он.

Как утверждает заместитель руководителя Офиса президента, европейская сторона определилась с конкретикой, однако он пока не стал раскрывать подробности в разговоре с журналистами.

Американская сторона также говорила о гарантиях безопасности — это подробно обсуждалось во время встречи, поэтому работа над этим продолжается, подчеркнул Игорь Жовква.

По его словам, Украина четко понимает, кто из европейских стран и в каких форматах может помогать Украине сохранять мир.

Жовква подчеркнула, что именно такой формат будет работать после того, как удастся достичь перемирия на территории Украины, поэтому в будущем нужно предотвратить повторение российской агрессии.

Стармер раскрыл планы Коалиции желающих

В рамках Коалиции желающих подготовили военные планы по обеспечению безопасности в воздухе, на море и на суше, а также для усиления военного потенциала Украины, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

По его словам, состоялись политические переговоры с лидерами стран Коалиции желающих и военными планировщиками.

— Мы сказали им: нам нужны военные планы для воздуха, для моря и для суши, а также для собственных возможностей Украины, — сказал глава британского правительства во время встречи с депутатами парламентского комитета.

Кир Стармер обозначил фундаментальные принципы, которые обсуждаются с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами Коалиции желающих. Эти принципы включают:

решение по наиболее чувствительным вопросам, в частности территориальным, принимает исключительно Украина;

надежные гарантии безопасности являются критически важными;

в вопросах, касающихся НАТО, Европы и ЕС, эти организации должны быть вовлечены в обсуждение.

На вопрос, будут ли гарантии безопасности предусматривать развертывание британских войск и техники на местах, премьер-министр ответил, что это возможно, если возникнет необходимость.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.