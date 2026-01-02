Европейская комиссия инициирует расследование в отношении созданных с помощью искусственного интеллекта видеозаписей, которые распространяются в мобильном приложении TikTok и содержат призывы к выходу Польши из состава ЕС.

ИИ-видео в TikTok с призывами к выходу Польши из ЕС

Как пишет RMF24, в созданных ИИ-видео молодые женщины, одетые в национальные польские символы, призывают Польшу выйти из Европейского Союза.

В конце декабря заместитель министра цифровых технологий Польши Дариуш Стандерский направил письмо в Европейскую комиссию с призывом принять соответствующие меры.

Сейчас смотрят

По его мнению, такой контент имеет признаки скоординированной дезинформационной кампании, представляя угрозу для общественного порядка, информационной безопасности, демократических процессов в Польше и всех странах-членах ЕС.

Именно поэтому Дариуш Стандерский призвал Брюссель начать процедуру и принять надзорные меры против TikTok.

Как сообщают польские журналисты, Еврокомиссия проверит соответствие контента в TikTok законодательству ЕС.

Спикер Еврокомиссии Ева Грнчирова подчеркнула, что службы ЕК свяжутся с польскими властями, чтобы получить более подробную информацию и оценить факты с целью проверки соответствия Закону ЕС о цифровых услугах.

Она объяснила, что очень крупные онлайн-платформы, включая TikTok, должны оценивать все риски, связанные с их услугами, в соответствии с законодательством. В частности, это касается рисков, связанных с искусственным интеллектом.

В то же время пресс-секретарь Еврокомиссии отметила, что в марте 2024 года запросила у онлайн-платформ, включая TikTok, информацию о мерах, принятых для устранения рисков с ИИ.