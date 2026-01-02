Еврокомиссия расследует ИИ-видео в TikTok с призывами о выходе Польши из ЕС
- Еврокомиссия начала проверку TikTok из-за распространения сгенерированных искусственным интеллектом видео, в которых звучат призывы к выходу Польши из состава ЕС.
- Расследование инициировали после обращения польского правительства, которое видит в этих роликах признаки скоординированной дезинформационной кампании и угрозу информационной безопасности всего Евросоюза.
Европейская комиссия инициирует расследование в отношении созданных с помощью искусственного интеллекта видеозаписей, которые распространяются в мобильном приложении TikTok и содержат призывы к выходу Польши из состава ЕС.
Как пишет RMF24, в созданных ИИ-видео молодые женщины, одетые в национальные польские символы, призывают Польшу выйти из Европейского Союза.
В конце декабря заместитель министра цифровых технологий Польши Дариуш Стандерский направил письмо в Европейскую комиссию с призывом принять соответствующие меры.
По его мнению, такой контент имеет признаки скоординированной дезинформационной кампании, представляя угрозу для общественного порядка, информационной безопасности, демократических процессов в Польше и всех странах-членах ЕС.
Именно поэтому Дариуш Стандерский призвал Брюссель начать процедуру и принять надзорные меры против TikTok.
Как сообщают польские журналисты, Еврокомиссия проверит соответствие контента в TikTok законодательству ЕС.
Спикер Еврокомиссии Ева Грнчирова подчеркнула, что службы ЕК свяжутся с польскими властями, чтобы получить более подробную информацию и оценить факты с целью проверки соответствия Закону ЕС о цифровых услугах.
Она объяснила, что очень крупные онлайн-платформы, включая TikTok, должны оценивать все риски, связанные с их услугами, в соответствии с законодательством. В частности, это касается рисков, связанных с искусственным интеллектом.
В то же время пресс-секретарь Еврокомиссии отметила, что в марте 2024 года запросила у онлайн-платформ, включая TikTok, информацию о мерах, принятых для устранения рисков с ИИ.