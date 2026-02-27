Проект, касающийся новых правил процесса расширения стран-членов Европейского Союза, планируют представить через несколько месяцев.

Об этом сообщила европейский комиссар по вопросам соседства и расширения Марта Кос в интервью изданию Европейская правда.

Кос о проекте расширения ЕС

Как утверждает Марта Кос, Европейская комиссия находится на завершающей стадии разработки возможных сценариев.

Сейчас смотрят

По ее словам, перед ЕС стоит четкая задача – убедительно представить, почему определенный вариант действий может быть лучше других.

Процесс подготовки проекта от Еврокомиссии может растянуться на несколько месяцев, заявила Кос. Она рассказала, что сейчас продолжаются обсуждения, ведь решение будет определять дальнейшую судьбу Европы.

Еврокомиссар подчеркнула, что процесс может тормозить принцип единодушия в ЕС, поскольку право вето отдельных государств создает существенные препятствия для принятия решений.

– Это бывает сложно – договориться о единодушии 27 членов ЕС в тех вопросах, где нужен консенсус. Стоит обсудить, как мы будем голосовать после вступления новых членов, как финансировать все программы, как будет работать процесс принятия решений. Надо договориться по вопросу ценностей, – рассказала она.

Кос отметила, что реформировать правила вступления в ЕС можно даже без пересмотра базовых договоров. По ее словам, существуют неиспользованные механизмы, которые сейчас стоит превратить в реальные рабочие инструменты.

Однако она подчеркнула, что движение Украины к членству в ЕС не остановилось, несмотря на то, что Еврокомиссия находится в поиске этих путей.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.