Вальпургиева ночь 1 мая 2026 года: как загадать желание, очистить дом и избежать беды
В ночь с 30 апреля на 1 мая 2026 года наступает Вальпургиева ночь — мистическое время, которое во многих странах ассоциируется с обрядами защиты, очищения и весенними праздниками. Это период, когда по древним верованиям граница между миром живых и духов становится тоньше, поэтому ночь полна особой силы.
Факты ICTV узнали, что такое Вальпургиева ночь, какие существуют традиции и обряды, что можно и чего нельзя делать в этот период, а также как с этим праздником связаны гадания.
Что такое Вальпургиева ночь
Вальпургиева ночь (на немецком Walpurgisnacht) — это древний праздник, возникший в Центральной и Северной Европе. Название происходит от имени святой Вальпурги, память которой почитается 1 мая. Исторически эта ночь соединила языческие обряды встречи весны с христианскими традициями.
По поверьям, именно в ночь на 1 мая нечистые силы активизируются, а люди пытаются защитить себя от их влияния с помощью огня, оберегов и специальных ритуалов.
Обычаи и обряды Вальпургиевой ночи
Главная традиция Вальпургиевой ночи — зажигание больших костров на холмах и в поле. Огонь считали символом очищения и защиты от темных сил. Шум, песни, танцы вокруг костров должны были напугать злых духов и прогнать зиму.
В Германии считалось, что ведьмы в эту ночь собираются на шабаш на горе Брокен, что в горном массиве Гарц. Для защиты люди, кроме костров, вывешивали обереги и обсыпали пороги домов песком или маком.
В скандинавских странах празднуют Вальпургиеву ночь как праздник весны: жгут костры, проводят карнавалы, танцуют вокруг “майского дерева” и встречают тепло.
В Чехии эта ночь известна как “сожжение ведьм” — на кострах сжигают чучела, символизирующие зиму и нечистую силу.
Гадания в Вальпургиеву ночь
Вальпургиева ночь считается могущественным временем для гаданий, в частности на суженого, а сны в ночь на 1 мая — пророческими. Стоит запомнить их и не рассказывать до захода солнца, чтобы не потерять силу сна.
Также люди писали на бумаге свои страхи или обиды и сжигали их на костре для избавления негатива. Еще в эту ночь собирали целебные травы, ведь считалось, что они приобретают особую силу.
Что можно делать в Вальпургиеву ночь 2026 года
- Зажечь свечу или костер для защиты дома.
- Прыгнуть через огонь для очищения.
- Умыться утренней росой для красоты и здоровья.
- Собирать целебные травы перед рассветом.
- Прислушиваться к снам.
Чего нельзя делать в Вальпургиеву ночь 2026 года
- Одеваться в черное — это притягивает негатив.
- Ссориться или ругаться — агрессия может навлечь беду.
- Говорить о нечистой силе — чтобы не привлечь ее внимание.
- Приносить домой сирень — она считалась “проводником” в мир духов.
- Поднимать найденные вещи на дороге — по поверьям, это могли быть происки нечисти.
В Украине Вальпургиева ночь не является традиционным праздником, однако определенные подобные обряды существовали.
Например, в ночь на 1 мая славяне праздновали Живин день — праздник весеннего обновления жизни. Люди прыгали через костры, умывались росой для здоровья и красоты, а девушки гадали на суженого.
В народных преданиях украинские ведьмы якобы собирались на Лысой горе под Киевом. До сих пор это место остается окутанным мистическими легендами.