В ночь с 30 апреля на 1 мая 2026 года наступает Вальпургиева ночь — мистическое время, которое во многих странах ассоциируется с обрядами защиты, очищения и весенними праздниками. Это период, когда по древним верованиям граница между миром живых и духов становится тоньше, поэтому ночь полна особой силы.

Факты ICTV узнали, что такое Вальпургиева ночь, какие существуют традиции и обряды, что можно и чего нельзя делать в этот период, а также как с этим праздником связаны гадания.

Что такое Вальпургиева ночь

Вальпургиева ночь (на немецком Walpurgisnacht) — это древний праздник, возникший в Центральной и Северной Европе. Название происходит от имени святой Вальпурги, память которой почитается 1 мая. Исторически эта ночь соединила языческие обряды встречи весны с христианскими традициями.

По поверьям, именно в ночь на 1 мая нечистые силы активизируются, а люди пытаются защитить себя от их влияния с помощью огня, оберегов и специальных ритуалов.

Обычаи и обряды Вальпургиевой ночи

Главная традиция Вальпургиевой ночи — зажигание больших костров на холмах и в поле. Огонь считали символом очищения и защиты от темных сил. Шум, песни, танцы вокруг костров должны были напугать злых духов и прогнать зиму.

В Германии считалось, что ведьмы в эту ночь собираются на шабаш на горе Брокен, что в горном массиве Гарц. Для защиты люди, кроме костров, вывешивали обереги и обсыпали пороги домов песком или маком.

В скандинавских странах празднуют Вальпургиеву ночь как праздник весны: жгут костры, проводят карнавалы, танцуют вокруг “майского дерева” и встречают тепло.

В Чехии эта ночь известна как “сожжение ведьм” — на кострах сжигают чучела, символизирующие зиму и нечистую силу.

Гадания в Вальпургиеву ночь

Вальпургиева ночь считается могущественным временем для гаданий, в частности на суженого, а сны в ночь на 1 мая — пророческими. Стоит запомнить их и не рассказывать до захода солнца, чтобы не потерять силу сна.

Также люди писали на бумаге свои страхи или обиды и сжигали их на костре для избавления негатива. Еще в эту ночь собирали целебные травы, ведь считалось, что они приобретают особую силу.

Что можно делать в Вальпургиеву ночь 2026 года

Зажечь свечу или костер для защиты дома.

Прыгнуть через огонь для очищения.

Умыться утренней росой для красоты и здоровья.

Собирать целебные травы перед рассветом.

Прислушиваться к снам.

Чего нельзя делать в Вальпургиеву ночь 2026 года

Одеваться в черное — это притягивает негатив.

Ссориться или ругаться — агрессия может навлечь беду.

Говорить о нечистой силе — чтобы не привлечь ее внимание.

Приносить домой сирень — она считалась “проводником” в мир духов.

Поднимать найденные вещи на дороге — по поверьям, это могли быть происки нечисти.

В Украине Вальпургиева ночь не является традиционным праздником, однако определенные подобные обряды существовали.

Например, в ночь на 1 мая славяне праздновали Живин день — праздник весеннего обновления жизни. Люди прыгали через костры, умывались росой для здоровья и красоты, а девушки гадали на суженого.

В народных преданиях украинские ведьмы якобы собирались на Лысой горе под Киевом. До сих пор это место остается окутанным мистическими легендами.

