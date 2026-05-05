Европейская комиссия объявила о запуске Североатлантического союза в сфере беспилотников. Инициатива должна объединить производителей, инноваторов и пользователей дронов для усиления оборонного потенциала Европы с учетом опыта Украины.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном прессслужбой ЕС.

Запуск Альянса ЕС-Украина: что известно

Отмечается, что ЕК уже проводит прием заявок на поступление к учредителям.

Сейчас смотрят

– Для достижения этих целей мы ищем подходящих кандидатов, являющихся юридическими лицами с подтвержденным опытом и знаниями в сфере оборонных дронов и средств противодействия им в ЕС и/или Украине, а также готовых к активному участию в деятельности альянса, – говорится в заявлении.

Там подчеркивают, что целью первого конкурса является отбор членов-основателей альянса, которые сформируют первый совет, способный определять деятельность и приоритеты.

Брюссель отмечает, что укрепление европейского потенциала в области беспилотных летательных аппаратов и противодействия им “должно основываться на уроках, извлеченных из опыта Украины”.

Альянс, как ожидается, будет инициативой, возглавляемой промышленностью, объединяющей производителей систем и новаторов, включая те компании и стартапы, которые находятся на стадии масштабирования.

Также речь идет о конечных пользователях стран ЕС, государств Европейской экономической зоны и Европейской ассоциации свободной торговли и Украины.

Этот союз, как ожидается, должен способствовать текущим европейским усилиям по созданию всеобъемлющего потенциала в области беспилотников и противодействию им.

– Недавние неоднократные нарушения воздушного пространства государств-членов ЕС продемонстрировали необходимую необходимость создания гибкого, оперативного и современного европейского потенциала противодействия беспилотным летательным аппаратам. Беспилотники и средства противодействия им являются одним из приоритетных направлений, определенных и согласованных государствами-членами, – подытожили в ЕК.

Напомним, Зеленский дал поручение Умерову и Игнатову по поводу Drone Deal с ЕС.

Ранее Украина и Европейский Союз согласились активизировать работу над Drone Deal, что предусматривает расширение сотрудничества и развитие совместного производства беспилотников.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.