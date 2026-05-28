Швеция готовит передачу Украине истребителей Gripen JAS 39 C/D и планирует переговоры о продаже новых самолетов JAS 39E. По данным издания Aftonbladet, финансирование может состояться на средства кредита ЕС.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон 28 мая должен посетить воздушный флот Уппланда в Уппсале.

В связи с этим визитом состоится пресс-конференция, на которой будут представлены новости, связанные с международным сотрудничеством в авиационной отрасли.

По информации издания, правительство объявит о передаче Украине ряда боевых самолетов Gripen модели JAS 39 C/D, однако точное их количество неизвестно.

Напомним, в октябре 2025 года президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписали соглашение о намерениях по поставкам украинским Воздушным силам многоцелевых истребителей Gripen.

В апреле Зеленский сообщил, что обучение украинских пилотов на истребителях Gripen может начаться в этом году.

