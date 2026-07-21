В течение 22 июля послы Европейского Союза постараются уговорить Венгрию для открытия второго и третьего кластеров для Украины.

Об этом сообщили дипломаты ЕС в Брюсселе, сообщает Европейская правда.

Послы ЕС хотят убедить Венгрию открыть кластеры для Украины

По информации дипломатов, 22 июля рабочая группа Совета ЕС по вопросам расширения (COELA) во второй раз попытается убедить Венгрию утвердить результаты скрининга второго и третьего кластеров для Украины и Молдовы, чтобы начать формальный процесс их открытия.

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– Ирландское президентство и государства ЕС во второй раз попытаются уговорить представителя Венгрии поддержать решение утвердить результаты скрининга и направить обоим государствам письма с просьбой предоставить ЕС свои переговорные позиции по обеим кластерам, – сказал один из собеседников.

По его словам, сама отправка письма является формальным началом процедуры открытия кластеров.

В издании отмечают, что Ирландия, ныне председательствующая в Совете ЕС, хотела бы к началу летних отпусков дать старт подготовке к открытию следующих кластеров для Украины и Молдовы или хотя бы одного кластера.

Это объясняют тем, что Ирландия стремится провести соответствующую межправительственную конференцию уже в сентябре.

Следует добавить, что именно 22 июля состоится последнее заседание группы COELA перед летним перерывом. По предварительной информации, следующая встреча запланирована на 1 сентября.

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