Российский военный фрегат Неустрашимый провел редкие учения с боевой стрельбой в Ла-Манше недалеко от побережья Великобритании. Перед началом учений экипаж РФ потребовал, чтобы британский патрульный корабль, сопровождавший судно, отошел на безопасное расстояние.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.

Как РФ провела редкие боевые стрельбы в Ла-Манше

Инцидент произошел в понедельник примерно в 40–45 морских милях к югу от Плимута. Российский фрегат объявил о начале боевых стрельб, после чего британский патрульный корабль HMS Tyne, следивший за его перемещением, изменил позицию.

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После этого Неустрашимый около 30 минут проводил стрельбы в международных водах.

В Министерстве обороны Великобритании подтвердили, что Королевский флот контролировал ситуацию на протяжении всего времени учений.

– Российский военный корабль, за которым следил Королевский флот, провел учения с боевой стрельбой в международных водах примерно в 40 морских милях ((около 74 км, – Ред.) к югу от Плимута. Мы продолжаем внимательно отслеживать деятельность корабля и готовы защищать национальную безопасность Великобритании, – заявил представитель британского Минобороны.

Британские СМИ отмечают, что проведение боевых стрельб в международных водах вблизи побережья другого государства является редкой практикой. В то же время такие учения не противоречат международному праву, если о них заранее сообщено с соблюдением требований безопасности.

Напомним, в течение 2026 года российские военные корабли регулярно появляются вблизи британских вод.

В прошлом месяце фрегат Адмирал Григорович открыл предупредительный огонь недалеко от британской прогулочной яхты у острова Уайт.

На фоне усиления морской активности России напряженность между Лондоном и Москвой остается высокой. В частности, недавно британские военные задержали в Ла-Манше нефтяной танкер, связанный с РФ, после чего Москва пригрозила ответными мерами.

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