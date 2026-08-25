По делу о неудавшейся атаке на украинский самолет в аэропорту Лейпцига обнаружили еще один дрон и взрывчатку. Удар должен быть более масштабным, чем сообщалось ранее.

Об этом сообщают Bild и Welt.

Атака на украинский самолет в Лейпциге: обнаружен третий дрон

Как утверждают источники в немецких ведомствах безопасности, 14 августа найден еще один беспилотник, о котором ранее не было известно. Его обнаружили в поле в Кабельскетали в районе Заалекрайса земли Саксония-Ангальт, которая граничит с западной частью аэропорта Лейпцига.

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Следователи на следующий день обнаружили на месте происшествия вещество. По предварительным данным, это могло быть около 50 г военной взрывчатки гексогена. Правоохранители предполагают, что планировался более масштабный удар, чем было известно ранее.

Кроме того, 4 августа, когда обнаружили первый дрон, неизвестный объект столкнулся с грузовым самолетом логистической компании DHL. Из-за этого самолет вынужденно прервал посадку в Лейпциге и улетел в Ганновер. Там следователи осмотрели его в аэропорту и допросили экипаж.

Как отмечается, повреждение обнаружили на хвостовой части самолета. Предварительное расследование свидетельствует о том, что можно отвергнуть версию о возможном столкновении с птицей.

В то же время в селе Курсдорф возле взлетно-посадочной полосы аэропорта следователи обнаружили антенну и другую электронику, которые могли быть использованы для управления дронами. Утверждается, что они были прикреплены к дереву с помощью клейкой ленты.

Кроме этого, неподалеку также обнаружены компоненты беспилотника – двигатель и ротор. В Германии пока не называют, кто мог быть заказчиком и исполнителем атаки.

Атака на украинский самолет в Лейпциге: заявление канцлера Германии

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в скором времени официально назовут всех причастных к атаке на украинский Ан-124 в аэропорту в Лейпциге. По его словам, расследование продолжается.

Мерц дал понять, что в Берлине есть информация, которую пока не спешат обнародовать публично из-за необходимости дополнительного подтверждения. Однако он добавил, что скоро эти сведения станут известны.

По словам Мерца, Германия все чаще становится мишенью гибридных атак. По его мнению, виновные в гибридных атаках должны быть привлечены к ответственности. Канцлер утверждает, что никакие атаки и устрашения не смогут остановить помощь для Украины.

В начале августа в немецком аэропорту Лейпциг/Галле вблизи украинского грузового самолета Антонов обнаружили дрон с детонатором.

Вскоре в Министерстве иностранных дел сообщили, что украинские самолеты в аэропорту Лейпцига не получили повреждений в результате чрезвычайного происшествия.

После этого стало известно, что на борту грузового самолета Ан-124 находились боеприпасы. Незадолго до инцидента их доставили из Франции в Лейпциг для дальнейшей транспортировки.

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