Германия передаст Украине ракеты PAC-2 для Patriot из своих запасов
- Германия срочно передаст Украине ракеты-перехватчики PAC-2 к системам ПВО Patriot из собственных арсеналов Бундесвера.
- Об этом на заседании Рамштайна объявил министр Писториус, призвав союзников пересмотреть запасы и предоставить приоритет защите украинского неба в преддверии холодов.
Германия приняла решение срочно передать Украине ракеты-перехватчики PAC-2 к системам противовоздушной обороны Patriot непосредственно из арсеналов Бундесвера.
Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус перед началом онлайн-заседания Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн.
Германия даст Украине ракеты PAC-2 из арсеналов
По словам Писториуса, необходимо защитить украинское небо. Он призвал партнеров последовать примеру Берлина.
— Я решил срочно поставить Украине крайне необходимые ракеты-перехватчики ПАС-2 из запасов Бундесвера. Я обращаюсь ко всем членам UDCG с призывом пересмотреть собственные запасы и осуществить аналогичные поставки, — заявил Писториус.
Министр не уточнил точное количество ракет, входящих в новый пакет помощи. Однако он обратил внимание на изменение тактики российских оккупантов и рост угрозы для критической инфраструктуры с наступлением холодов.
– Россия пытается разрушить экономическую базу и критическую инфраструктуру Украины налетами на портовые сооружения, электростанции и другие гражданские цели. К сожалению, мы можем ожидать, что российские воздушные налеты участятся, как только температура упадет. Тогда ущерб будет еще больше, — спрогнозировал он.
В связи с этим Писториус призвал союзников искать баланс между собственной обороноспособностью и помощью для ВСУ, отдавая приоритет украинским потребностям.
— Я понимаю, что нелегко достичь баланса между собственными требованиями безопасности и срочно необходимой поддержкой Украины. Но, пожалуйста, если вы сомневаетесь, решайте в пользу Украины. С точки зрения НАТО, дальнейшие существенные поставки союзниками ракет-перехватчиков Patriot приемлемы, — утверждает он.