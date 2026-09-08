Германия приняла решение срочно передать Украине ракеты-перехватчики PAC-2 к системам противовоздушной обороны Patriot непосредственно из арсеналов Бундесвера.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус перед началом онлайн-заседания Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн.

Германия даст Украине ракеты PAC-2 из арсеналов

По словам Писториуса, необходимо защитить украинское небо. Он призвал партнеров последовать примеру Берлина.

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— Я решил срочно поставить Украине крайне необходимые ракеты-перехватчики ПАС-2 из запасов Бундесвера. Я обращаюсь ко всем членам UDCG с призывом пересмотреть собственные запасы и осуществить аналогичные поставки, — заявил Писториус.

Министр не уточнил точное количество ракет, входящих в новый пакет помощи. Однако он обратил внимание на изменение тактики российских оккупантов и рост угрозы для критической инфраструктуры с наступлением холодов.

– Россия пытается разрушить экономическую базу и критическую инфраструктуру Украины налетами на портовые сооружения, электростанции и другие гражданские цели. К сожалению, мы можем ожидать, что российские воздушные налеты участятся, как только температура упадет. Тогда ущерб будет еще больше, — спрогнозировал он.

В связи с этим Писториус призвал союзников искать баланс между собственной обороноспособностью и помощью для ВСУ, отдавая приоритет украинским потребностям.

— Я понимаю, что нелегко достичь баланса между собственными требованиями безопасности и срочно необходимой поддержкой Украины. Но, пожалуйста, если вы сомневаетесь, решайте в пользу Украины. С точки зрения НАТО, дальнейшие существенные поставки союзниками ракет-перехватчиков Patriot приемлемы, — утверждает он.

Источник : Європейська правда

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