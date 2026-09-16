Российская Федерация использует блокаду Черного моря и спровоцированный голод как инструмент создания нового миграционного кризиса в Европейском Союзе.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Сибига о блокаде Черного моря и плане Путина

По его словам, российский террор выходит далеко за пределы Украины, непосредственно угрожая странам Азии, Ближнего Востока и Африки. Последствия действий Кремля первыми ощутят уязвимые семьи в государствах, зависимых от импорта продовольствия, где рост цен и дефицит продуктов приведут к недоеданию и голоду.

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Кроме создания гуманитарной катастрофы, Москва преследует четкую политическую цель — дестабилизацию Европейского Союза.

Как отметил глава МИД Украины, стратегия российского диктатора Владимира Путина рассчитана на то, что продовольственный кризис повлечет масштабный наплыв мигрантов в европейские страны, особенно накануне избирательных кампаний в следующем году.

Он объяснил, что миграционный вопрос является одним из самых чувствительных в европейской политике. Россия опирается на опыт использования связанных с ней сетей в кризисных событиях в Сеуте. Сибига утверждает, что блокада Черного моря является одним из методов.

Другим инструментом остается режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. В частности, Литва недавно обнаружила новые подземные тоннели, выкопанные из территории Беларуси для контрабанды мигрантов через границу.

В Москве рассчитывают, что эта стратегия посеет раскол в европейском обществе, усилит радикальные антиевропейские движения и ослабит поддержку Украины со стороны Европы.

Сибига о необходимых шагах и приоритетах для ЕС

Учитывая эти угрозы, поддержка украинского аграрного экспорта и разблокирование свободы судоходства в Черном море имеют для Европейского Союза и международного сообщества стратегическое и экзистенциальное значение.

Глава МИД Украины подчеркнул, что необходимо обеспечить бесперебойное коммерческое судоходство из украинских морских портов.

Кроме того, он утверждает, что следует разработать все возможные альтернативные маршруты и механизмы транспортировки товаров через территорию ЕС.

Сибига призвал оказать максимальную поддержку украинским фермерам в сложных условиях, разработать и совместно реализовать общеевропейскую стратегию противодействия российским кампаниям по дезинформации, вмешательству и манипуляциям.

В то же время министр заверил, что Украина готова поделиться своим ценным опытом с европейскими партнерами для противодействия российским угрозам.

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