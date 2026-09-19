Бернем и Трамп обсудят передачу ракет Patriot Украине до зимы
- Премьер-министр Великобритании Энди Бернем во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на Генассамблее ООН призовет разблокировать запасы ракет к системам ПВО Patriot для их передачи Украине до зимы.
- Великобритания стремится усилить украинскую защиту неба, несмотря на сложную экономическую ситуацию и международные вызовы.
Премьер-министр Великобритании Энди Бернем на следующей неделе проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он планирует обсудить поставки ракет в Patriot для Украины
Об этом Bloomberg сообщили источники, знакомые с ходом подготовки к встрече.
ПВО для Украины обсудят на встрече Бернема с Трампом
Главным приоритетом для британского премьер-министра на этих переговорах станет убедить Трампа разблокировать и освободить запасы ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, чтобы их удалось передать Украине до наступления зимнего периода.
Британская сторона рассматривает передачу ПВО Украине как важный вопрос безопасности в преддверии зимних холодов.
Помимо военной поддержки Киева, Бернем и Трамп планируют обсудить возможные шаги Европы по деэскалации конфликта на Ближнем Востоке.
В то же время окружение нового британского премьера в частном порядке выражает беспокойство из-за действий американского президента и геополитических вызовов.
Помощники Бернема отмечают, что рост цен на нефть, международные затруднения и последствия войн оказывают существенное давление на экономику Великобритании. Это чревато ростом инфляции, повышением процентных ставок и увеличением счетов за электроэнергию для домохозяйств.
Из-за международной нестабильности и роста стоимости заимствований британское правительство готовится к принятию “трудных решений” в будущем бюджете, который канцлер казны Джон Гили должен представить 28 октября.
Как отмечают в издании, вопреки сложному экономическому положению внутри страны и возможному сокращению расходов или повышению налогов, вопрос обеспечения Украины средствами ПВО Patriot остается на первом месте международной повестки дня Лондона.