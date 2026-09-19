Премьер-министр Великобритании Энди Бернем на следующей неделе проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он планирует обсудить поставки ракет в Patriot для Украины

Об этом Bloomberg сообщили источники, знакомые с ходом подготовки к встрече.

ПВО для Украины обсудят на встрече Бернема с Трампом

Главным приоритетом для британского премьер-министра на этих переговорах станет убедить Трампа разблокировать и освободить запасы ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, чтобы их удалось передать Украине до наступления зимнего периода.

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Британская сторона рассматривает передачу ПВО Украине как важный вопрос безопасности в преддверии зимних холодов.

Помимо военной поддержки Киева, Бернем и Трамп планируют обсудить возможные шаги Европы по деэскалации конфликта на Ближнем Востоке.

В то же время окружение нового британского премьера в частном порядке выражает беспокойство из-за действий американского президента и геополитических вызовов.

Помощники Бернема отмечают, что рост цен на нефть, международные затруднения и последствия войн оказывают существенное давление на экономику Великобритании. Это чревато ростом инфляции, повышением процентных ставок и увеличением счетов за электроэнергию для домохозяйств.

Из-за международной нестабильности и роста стоимости заимствований британское правительство готовится к принятию “трудных решений” в будущем бюджете, который канцлер казны Джон Гили должен представить 28 октября.

Как отмечают в издании, вопреки сложному экономическому положению внутри страны и возможному сокращению расходов или повышению налогов, вопрос обеспечения Украины средствами ПВО Patriot остается на первом месте международной повестки дня Лондона.

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