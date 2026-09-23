В среду, 23 сентября, российский военный вертолет Ми-8 пересек государственную границу и нарушил воздушное пространство Польши. В ответ польские военные немедленно подняли истребители в воздух и перевели наземные силы в состояние готовности.

Об этом говорится в официальном заявлении Оперативного командования Вооруженных Сил Польши.

Российский Ми-8 нарушил воздушное пространство Польши

По данным польского командования, нарушение воздушного пространства зафиксировали в 11:08 по местному времени севернее поселка Бранево.

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Российский военный вертолет Ми-8 совершал полет с территории Калининградской области РФ.

По информации командования, самолет РФ вторгся в польское пространство на глубину до 300 метров. Вертолет находился в воздушном пространстве страны в течение 42 секунд.

Весь маршрут полета российского Ми-8 отслеживали радиолокационные системы вооруженных сил Польши.

— Характер инцидента свидетельствует о том, что Россия в очередной раз проверяет готовность нашей противовоздушной обороны, — отметили в оперативном командовании Польши.

В военном ведомстве утверждают, что экипажи систем противовоздушной обороны Польши находятся в постоянной круглосуточной готовности для обеспечения безопасности неба.

Это не первый подобный случай за последнее время. В частности, 15 сентября возле американской базы противоракетной обороны в Редзиково в Польше зафиксировали приближение неизвестного беспилотника.

Кроме того, 17 сентября российский ударный дрон упал на территории Волынской области Украины в непосредственной близости от польской государственной границы.

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