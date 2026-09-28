В понедельник, 28 сентября, министры обороны стран Европейского Союза обсудят возможность немедленной передачи Украине ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot из собственных арсеналов.

Об этом на полях заседания Совета ЕС на уровне министров обороны в Брюсселе заявила высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Министры ЕС обсудят передачу Украине ракет к Patriot

Как отметила вице-президент Европейской комиссии, все переданные боеприпасы в дальнейшем восполнят благодаря новым поставкам от производителя, профинансированных Украиной.

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По словам Каллас, украинская сторона сейчас испытывает критическую потребность в усилении защиты неба, поэтому европейские партнеры должны действовать как можно быстрее.

— Украина остро нуждается в противовоздушной обороне. Мы снова обращаемся с этим призывом к тем, кто имеет их на складах. Они могут передать их Украине, чтобы ракеты Patriot, производимые впоследствии, пополнили их запасы, — подчеркнула она.

Согласно информации источников, схема предполагает, что одно или несколько государств-членов ЕС передадут Украине уже имеющиеся на их складах ракеты-перехватчики. Украина же использует деньги из €90-миллиардного кредита для заказа такого же количества новых ракет у американского производителя непосредственно для этих стран.

Как стало известно, среди потенциальных поставщиков перехватчиков рассматривают Испанию или Грецию.

Помимо обсуждения ракет для систем ПВО, Каллас подтвердила окончательную разблокировку Европейского фонда мира. Благодаря этому еще €1 млрд направят на совместные закупки вооружения для нужд Вооруженных Сил Украины.

Источник : Європейська правда

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