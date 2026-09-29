НАТО располагает всеми необходимыми вариантами ответа на гибридные атаки и диверсии со стороны Российской Федерации, однако эти шаги не всегда будут публичными или симметричными. В то же время лучшим ответом на попытки Кремля дестабилизировать союзников является увеличение помощи Украине.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время совместной пресс-конференции с главой правительства Литвы Миндаугасом Синкевичюсом в штаб-квартире в Брюсселе, сообщает The Guardian.

Реакция НАТО на гибридные угрозы и диверсии РФ

Рютте отметил, что сам термин “гибридный” звучит слишком мягко и невинно, хотя на самом деле речь идет об опасных действиях в “серой зоне”, в частности, о диверсиях, привлечении беспилотников и кибератаках.

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Генсекретарь подчеркнул, что НАТО имеет полный спектр инструментов для противодействия этим угрозам, хотя реакция не всегда выносится в публичное пространство.

— Не всегда вы будете видеть их публично. Они не всегда будут симметричными. Это не всегда будет принцип “глаз за око”. Однако мы имеем нужные нам средства реагирования. Вы уже видели это раньше. К примеру, когда в конце 2025 года был поврежден подводный кабель между Финляндией и Эстонией, мы начали операцию Baltic Sentry для защиты важной подводной инфраструктуры, — напомнил Рютте.

Он признал, что злонамеренные действия в “серой зоне” имеют очевидное влияние, однако НАТО при необходимости действует как видимыми, так и невидимыми методами.

Усиление ПВО и призыв к единству по Украине

По словам генсекретаря, повторяющиеся инциденты с дронами на восточном фланге свидетельствуют об эволюции угроз. В ответ НАТО адаптирует свою позицию против беспилотников, усиливает интегрированную противовоздушную и противоракетную оборону.

Рютте подчеркнул, что безрассудная кампания враждебных действий РФ призвана взорвать единство союзников и остановить поддержку Украины, однако Москва терпит неудачу как на поле боя, так и в попытках разделить НАТО.

— Наше послание Москве четкое. Мы сделаем еще больше для Украины. Лучший ответ на любые действия России – это большая поддержка Украины. Они хотят разделить нас, чтобы мы потеряли фокус по отношению к Украине и начали обсуждать друг с другом, что происходит, почему и как это все сочетается, — подчеркнул генсек НАТО.

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