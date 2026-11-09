В Будапеште правоохранительные органы проводят следственные действия в рамках масштабной операции под названием Очистной огонь. Одним из главных фигурантов дела стал Арон Орбан – младший брат бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Об этом сообщает венгерское издание HVG.

Скандал в Будапеште: по делу фигурирует брат экс-премьера Орбана

По данным СМИ, расследование по Арону Орбану и его визовому бизнесу начало Национальное управление по возвращению и защите имущества (NVVH).

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Согласно предварительным сообщениям, компания Арона Орбана зарегистрировала граждан Вьетнама на двухдневный курс по оказанию первой медицинской помощи в Печском университете.

Следование этим коротким курсам могло способствовать упрощенному получению вьетнамцами шенгенских виз. Младший брат экспремьера даже обращался к уполномоченному при премьер-министре Венгрии с просьбой ускорить рассмотрение соответствующих визовых заявлений.

Сотрудники Центра по борьбе с терроризмом прибыли к объекту недвижимости в Фотлигете, связанному с компанией Арона Орбана. Источники из его окружения подтвердили факт проведения операции.

Реакция Виктора Орбана: обвинение в политическом преследовании

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже отреагировал на события вокруг своего младшего брата в соцсети Facebook, назвав расследование политической и мотивированной сводкой счетов.

— Сегодня правительство должно ответить перед Комитетом по вопросам национальной безопасности за скандал с агентами. Эта “сводка счетов” является средством отвлечения внимания. В Венгрии происходит не привлечение к ответственности, а сведение счетов. Когда правительство оказывается в неудобном положении, в дело вступает Управление государственной безопасности. Цель этой грязной игры – уничтожение политического противника и создание однопартийной системы. Мишенью являюсь я, а мой брат – только средство, – написал он.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр отреагировал на заявление Орбана, отметив, что тот якобы выставляет себя жертвой.

— Виктор Орбан подтвердил, что следственные органы заключили под стражу его младшего брата, Арона Орбана. Бывший премьер-министр, как обычно, сразу начал обвинять других. Как “храбрый” уличный боец, он мгновенно выставил себя жертвой. Что посеешь, то и пожнешь, — сказал Мадьяр.

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