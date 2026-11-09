В Будапеште правоохранительные органы проводят следственные действия в рамках масштабной операции под названием Очистной огонь. Одним из главных фигурантов дела стал Арон Орбан – младший брат бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Об этом сообщает венгерское издание HVG.

Скандал в Будапеште: по делу фигурирует брат экс-премьера Орбана

По данным СМИ, расследование по Арону Орбану и его визовому бизнесу начало Национальное управление по возвращению и защите имущества (NVVH).

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Согласно предварительным сообщениям, компания Арона Орбана зарегистрировала граждан Вьетнама на двухдневный курс по оказанию первой медицинской помощи в Печском университете.

Следование этим коротким курсам могло способствовать упрощенному получению вьетнамцами шенгенских виз. Младший брат экспремьера даже обращался к уполномоченному при премьер-министре Венгрии с просьбой ускорить рассмотрение соответствующих визовых заявлений.

Сотрудники Центра по борьбе с терроризмом прибыли к объекту недвижимости в Фотлигете, связанному с компанией Арона Орбана. Источники из его окружения подтвердили факт проведения операции.

Реакция Виктора Орбана: обвинение в политическом преследовании

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже отреагировал на события вокруг своего младшего брата в соцсети Facebook, назвав расследование политической и мотивированной сводкой счетов.

— Сегодня правительство должно ответить перед Комитетом по вопросам национальной безопасности за скандал с агентами. Эта “сводка счетов” является средством отвлечения внимания. В Венгрии происходит не привлечение к ответственности, а сведение счетов. Когда правительство оказывается в неудобном положении, в дело вступает Управление государственной безопасности. Цель этой грязной игры – уничтожение политического противника и создание однопартийной системы. Мишенью являюсь я, а мой брат – только средство, – написал он.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр отреагировал на заявление Орбана, отметив, что тот якобы выставляет себя жертвой.

— Виктор Орбан подтвердил, что следственные органы заключили под стражу его младшего брата, Арона Орбана. Бывший премьер-министр, как обычно, сразу начал обвинять других. Как “храбрый” уличный боец, он мгновенно выставил себя жертвой. Что посеешь, то и пожнешь, — сказал Мадьяр.

Viktor Orbán has confirmed that the investigating authorities have taken his younger brother, Áron Orbán, into custody. The former prime minister, as usual, immediately started pointing the finger at others and, like the ‘brave’ street fighter he claims to be, instantly cast himself as the victim. “As you sow, so shall you reap…” — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) November 9, 2026

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