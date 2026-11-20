В Польше подтвердили падение двух ракет и дрона РФ во время атаки на УкраинуДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш подтвердил, что на территории страны упали три российских объекта — две ракеты (в том числе Х-101) и один реактивный беспилотник.
- Это произошло во время массированной атаки России на Украину баллистическими, противокорабельными, крылатыми ракетами и ударными дронами в ночь на 20 ноября.
Утром 20 ноября во время массированной российской атаки на Украину в Польше прогремели взрывы, а обломки обнаружили уже на трех локациях. В Польше подтвердили, что на территории страны упали три российских объекта — две ракеты и один реактивный дрон.
Об этом сообщили спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона Єдині новини, польские медиа Polsat News и RMF FM, премьер-министр Польши Дональд Туск в социальной сети X и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
В Польше раздался взрыв на фоне атаки РФ на Украину
Спикер Воздушных сил ВСУ заявил о вероятном залете российской ракеты на польскую территорию во время утренней атаки.
— Стратегическая авиация запускала Х-101 под утро. И эти ракеты уже долетали до западных регионов и перехватывались нашей ПВО. Достаточно высокий процент перехвата. Одна из ракет, вероятно, пересекла границу с Польшей. Там проверяется информация, – сказал Игнат.
Премьер-министр Дональд Туск сообщил, что получил доклад от министра обороны Владислава Косиняка-Камиша и главы МВД Марчина Кервинского о ситуации по безопасности в Белгорайском округе Люблинского воеводства, где раньше слышали сильные взрывы.
Где обнаружили обломки в Польше и как реагируют службы
Министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камиш объявил на пресс-конференции, что на территории страны упали три российских объекта. Среди них две ракеты и реактивный беспилотник.
По его словам, в поселке Новый Липовец это была Х-101. Ракета также упала в Руднике-над-Санем, а реактивный беспилотник — в Молодиче.
В полиции Подкарпатского воеводства и МВД Польши отметили, что на местах работает полиция, пожарная охрана, военная жандармерия и другие службы.
Атака на Польшу: какая реакция Украины
Глава МИД Сибига заявил, что пока Москва пытается инициировать дискуссии по “новой архитектуре безопасности Европы”, российские ракеты и дроны напрямую подрывают действующий порядок безопасности в Европе. По его словам, вероятно, первым шагом к его укреплению было бы прекращение таких атак.
– Украина держит первую линию обороны от российской угрозы. Поддерживая возможности Украины, союзники защищают собственных граждан и свою безопасность. Сейчас критически важно усилить давление на Россию, укрепить противовоздушную оборону Украины и продвигать мирные усилия. Мы солидарны с Польшей и польским народом, – отметил он.
Министр Сибига рассказал, что украинская сторона сотрудничает с Польшей, чтобы оказать всю необходимую помощь в расследовании этого инцидента и предотвращении подобных угроз в будущем.