Утром 20 ноября во время массированной российской атаки на Украину в Польше прогремели взрывы, а обломки обнаружили уже на трех локациях. В Польше подтвердили, что на территории страны упали три российских объекта — две ракеты и один реактивный дрон.

Об этом сообщили спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона Єдині новини, польские медиа Polsat News и RMF FM, премьер-министр Польши Дональд Туск в социальной сети X и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

В Польше раздался взрыв на фоне атаки РФ на Украину

Спикер Воздушных сил ВСУ заявил о вероятном залете российской ракеты на польскую территорию во время утренней атаки.

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— Стратегическая авиация запускала Х-101 под утро. И эти ракеты уже долетали до западных регионов и перехватывались нашей ПВО. Достаточно высокий процент перехвата. Одна из ракет, вероятно, пересекла границу с Польшей. Там проверяется информация, – сказал Игнат.

Премьер-министр Дональд Туск сообщил, что получил доклад от министра обороны Владислава Косиняка-Камиша и главы МВД Марчина Кервинского о ситуации по безопасности в Белгорайском округе Люблинского воеводства, где раньше слышали сильные взрывы.

Где обнаружили обломки в Польше и как реагируют службы

Министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камиш объявил на пресс-конференции, что на территории страны упали три российских объекта. Среди них две ракеты и реактивный беспилотник.

По его словам, в поселке Новый Липовец это была Х-101. Ракета также упала в Руднике-над-Санем, а реактивный беспилотник — в Молодиче.

В полиции Подкарпатского воеводства и МВД Польши отметили, что на местах работает полиция, пожарная охрана, военная жандармерия и другие службы.

Атака на Польшу: какая реакция Украины

Глава МИД Сибига заявил, что пока Москва пытается инициировать дискуссии по “новой архитектуре безопасности Европы”, российские ракеты и дроны напрямую подрывают действующий порядок безопасности в Европе. По его словам, вероятно, первым шагом к его укреплению было бы прекращение таких атак.

– Украина держит первую линию обороны от российской угрозы. Поддерживая возможности Украины, союзники защищают собственных граждан и свою безопасность. Сейчас критически важно усилить давление на Россию, укрепить противовоздушную оборону Украины и продвигать мирные усилия. Мы солидарны с Польшей и польским народом, – отметил он.

Министр Сибига рассказал, что украинская сторона сотрудничает с Польшей, чтобы оказать всю необходимую помощь в расследовании этого инцидента и предотвращении подобных угроз в будущем.

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