- Карта боевых действий
- Что готовит Украине 2023 год
- Альбом памяти 2022
- Зажигай огонь победы!
- Что делать в случае ЧС
Последние видео
Google вернет сладкое название для Android 13
В сети опубликовали настоящее название Android 13. Будущая версия ОС получит приставку тирамису в названии.
Ретроградный Меркурий: действительно ли он так негативно влияет на нашу жизнь и здоровье
С понедельника мы вошли в опасный период ретроградного Меркурия. Ретроградный, потому что визуально выглядит так, что планета Меркурий, на своей орбите, начинает двигаться в обратную сторону. На самом деле это оптическая иллюзия. Но поскольку внешне выглядит именно так — Меркурий движется задом — так и в сферах, за которые он отвечает все идет задом наперед.
Чемпионат мира по дрон-рейсингу пройдет в сотрудничестве с инвестиционным фондом Макса Полякова
10-14 декабря пройдет чемпионат мира по гонкам на дронах. Главный партнер мероприятия — компания Макса Полякова Noosphere Ventures.
Люксембург открыл границы для украинцев — условия въезда
Люксембург стал еще одной европейской страной, которая открылась для поездок украинцев.
Рада назначила Лещенко министром аграрной политики и продовольствия
Роман Лещенко стал министром аграрной политики и продовольствия.
Ученые совершили прорыв в ядерном синтезе: какой будет энергетика будущего
Важность эксперимента состояла в том, чтобы подтвердить правильность расчетов, которые были разработаны для большего термоядерного реактора ITER, строящегося на юге Франции.
Украинка вошла в топ-5 конкурса Mrs. International
Украинская дизайнер Виктория Файнблат, которая представила Украину на международном конкурсе красоты Mrs. International, вошла в пятерку лидеров.
Lifestyle
YouTube-каналы Анатолия Шария, Ольги Шарий и их канал Дубль заблокированы на территории Украины.
Укртелеком временно не работает в Черниговской, Херсонской и Сумской областях из-за повреждений инфраструктуры во время боевых действий.
Видеохостинг YouTube заблокировал канал Владимира Соловьева в Европе.
Важность эксперимента состояла в том, чтобы подтвердить правильность расчетов, которые были разработаны для большего термоядерного реактора ITER, строящегося на юге Франции.
На чем ездят известнейшие первые лица мира?
Что заставляет саперов нервничать, какие секреты спасают жизнь телохранителей президента и кто соглашается мыть окна на 34 этаже?
Сколько стоит “переобуть” авто на зиму, как не попасть в снежную ловушку и какие лучше шины выбрать – советы экспертов.
Факты ICTV составили список стран, которые вместе с Украиной в 2021 году перейдут на зимнее время.
Штамм Дельта значительно опаснее предшественников. Поэтому карантинные правила, как ни крути, придется делать еще жестче.
Программисты считают, что новый iPhone лишится так называемой челки.
Почему украинские заробитчане выбирают Польшу, сколько они зарабатывают и в каких условиях живут? Разбирались наши журналисты.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в случае ухудшения эпидемической ситуации в Украине поддержит жесткие меры. Это касается карантина.
С понедельника мы вошли в опасный период ретроградного Меркурия. Ретроградный, потому что визуально выглядит так, что планета Меркурий, на своей орбите, начинает двигаться в обратную сторону. На самом деле это оптическая иллюзия. Но поскольку внешне выглядит именно так — Меркурий движется задом — так и в сферах, за которые он отвечает все идет задом наперед.
К концу года нас ждут два затмения — солнечное и лунное. А они всегда влияют на самочувствие людей. И часто на странные события вокруг нас.
Победители Евровидения-2021 итальянская группа Måneskin собирается в 2022 году в европейское турне. В афише с концертами написали Kiev, а не Kyiv.
В Болгарии апартаменты иногда дешевле, чем в Киеве или Одессе. Мы собрали советы, как правильно выбрать квартиру, и по какой цене.
Обилие инновационных решений на рынке напольных покрытий может поставить в тупик любого: ламинат SPC, LVT-плитка, кварц-винил. О плюсах и минусах кварцвиниловой плитки — читайте в нашем материале.
Apple разослала приглашения представителям СМИ на ежегодное мероприятие, которое в этом году состоится 14 сентября. На нем могут представить новые iPhone.
Известный актер Юрий Никулин некоторое время работал в Киеве. Именно здесь он овладел своей первой сценой, устроившись помощником известного клоуна СССР.