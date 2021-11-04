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Ориентировочные потери врага (29.12 06:00)
Личный состав Личный состав ~ 104 560 +790
Танки Танки 3 018 +1
Боевые бронированные машины Боевые бронированные машины 6 047 +10
Пушки Пушки 2004 +5
РСЗО РСЗО 423 +5
Средства ПВО Средства ПВО 212
Самолеты Самолеты 283
Вертолеты Вертолеты 268 +1
Автомобильная техника и цистерны Автомобильная техника и цистерны 4 675 +15
Корабли/катера Корабли/катера 16
БпЛА БпЛА 1 717 +10
Специальная техника Специальная техника 179
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Рада назначила местные выборы в Украине на 25 октября

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Интернет
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YouTube-каналы Анатолия Шария и его жены заблокировали в Украине

YouTube-каналы Анатолия Шария, Ольги Шарий и их канал Дубль заблокированы на территории Украины.

Укртелеком временно не работает в Черниговской, Херсонской и Сумской областях

Укртелеком временно не работает в Черниговской, Херсонской и Сумской областях

Укртелеком временно не работает в Черниговской, Херсонской и Сумской областях из-за повреждений инфраструктуры во время боевых действий.

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Космос

Ретроградный Меркурий: действительно ли он так негативно влияет на нашу жизнь и здоровье

С понедельника мы вошли в опасный период ретроградного Меркурия. Ретроградный, потому что визуально выглядит так, что планета Меркурий, на своей орбите, начинает двигаться в обратную сторону. На самом деле это оптическая иллюзия. Но поскольку внешне выглядит именно так — Меркурий движется задом — так и в сферах, за которые он отвечает все идет задом наперед.

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Чемпионат мира по дрон-рейсингу пройдет в сотрудничестве с инвестиционным фондом Макса Полякова

Чемпионат мира по дрон-рейсингу пройдет в сотрудничестве с инвестиционным фондом Макса Полякова

10-14 декабря пройдет чемпионат мира по гонкам на дронах. Главный партнер мероприятия — компания Макса Полякова Noosphere Ventures.

Космический R&D центр FireFly Aerospace в Днепре отметит свою первую годовщину

Путешествия

Люксембург открыл границы для украинцев — условия въезда

Люксембург стал еще одной европейской страной, которая открылась для поездок украинцев.

Люксембург открыл границы для украинцев — условия въезда
Для украинцев открылись 14 стран Евросоюза: полный перечень

Для украинцев открылись 14 стран Евросоюза: полный перечень

Евросоюз открыл для украинцев 14 стран — полный список от МИД.

Португалия открылась для украинцев: условия въезда и цены на туры

Португалия открылась для украинцев: условия въезда и цены на туры

С 26 июля Португалия открывает границы для украинских туристов. О ценах на актуальные туры, условиях въезда и достопримечательностях Португалии — читайте в материале.

Меню на арабском и $500 в день: как отдыхают туристы со Среднего Востока в Украине

Меню на арабском и $500 в день: как отдыхают туристы со Среднего Востока в Украине

Украину начали массово посещать туристы из стран Среднего Востока. Рестораны и торговые центры начали адаптироваться под новых гостей.

Укрзализныця добавляет поезда накануне 8 марта — список направлений

Стартапы
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Ломаченко проведет бой с Ортисом: когда состоится поединок

РФ стянула к Беларуси многие ракетные комплексы. Возможные удары по Украине — СМИ

РФ стянула к Беларуси многие ракетные комплексы. Возможные удары по Украине — СМИ

Расследователи по проекту Беларускі Гаюн сообщают, что РФ накапливает на белорусском аэродроме Зябровка до 14 ЗРК С-400 и предупреждают о массовых обстрелах Украины.

Сергей Карташов: Из сотни стартапов выживают единицы

Сергей Карташов: Из сотни стартапов выживают единицы

CEO кипрской компании по управлению активами Generation Partners Сергей Карташов (Sergejs Kartasovs) рассказал, почему большинство стартапов умирают, не дожив до пяти лет.

Рада назначила Лещенко министром аграрной политики и продовольствия

Рада назначила Лещенко министром аграрной политики и продовольствия

Роман Лещенко стал министром аграрной политики и продовольствия.

Об украино-американской Firefly Aerospace Макса Полякова снимут фильм

Об украино-американской Firefly Aerospace Макса Полякова снимут фильм

Творческая студия Edwards Media снимает документальный фильм о ракетостроительной компании Firefly Aerospace украинца Макса Полякова.

Техника

Ученые совершили прорыв в ядерном синтезе: какой будет энергетика будущего

Важность эксперимента состояла в том, чтобы подтвердить правильность расчетов, которые были разработаны для большего термоядерного реактора ITER, строящегося на юге Франции.

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Раньше закупали в РФ: Украина начала производить лопасти для вертолетов

Раньше закупали в РФ: Украина начала производить лопасти для вертолетов

В Запорожье начали изготавливать лопасти для вертолетов на предприятии Мотор Сич. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Кодирование спутникового ТВ: как не остаться без любимых каналов в 2020 году

Истории успеха

Украинка вошла в топ-5 конкурса Mrs. International

Украинская дизайнер Виктория Файнблат, которая представила Украину на международном конкурсе красоты Mrs. International, вошла в пятерку лидеров.

Украинка вошла в топ-5 конкурса Mrs. International
Из-за вируса в Китае владелец Louis Vuitton потерял звание самого богатого человека мира

Из-за вируса в Китае владелец Louis Vuitton потерял звание самого богатого человека мира

По подсчетам Forbes, топ самых богатых людей мира снова возглавляет владелец Amazon Джефф Безос.

Топ-10 событий и результатов в сфере образования 2019 в Украине

Топ-10 событий и результатов в сфере образования 2019 в Украине

Ассоциация инновационного и цифрового образования подвела итоги 2019 года в сфере образования в Украине, составив рейтинг топ-10 самых важных событий и свершений.

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Американский спортсмен-экстремал Колин ОʼБрэди — первый человек, который в одиночку пересек Антарктиду.

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Lifestyle

YouTube-каналы Анатолия Шария и его жены заблокировали в Украине
YouTube-каналы Анатолия Шария и его жены заблокировали в Украине

YouTube-каналы Анатолия Шария, Ольги Шарий и их канал Дубль заблокированы на территории Украины.

 Март, 07 в 9:52
Укртелеком временно не работает в Черниговской, Херсонской и Сумской областях
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Укртелеком временно не работает в Черниговской, Херсонской и Сумской областях

Укртелеком временно не работает в Черниговской, Херсонской и Сумской областях из-за повреждений инфраструктуры во время боевых действий.

 Март, 05 в 18:59
YouTube заблокировал канал Соловьева в Европе
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YouTube заблокировал канал Соловьева в Европе

Видеохостинг YouTube заблокировал канал Владимира Соловьева в Европе.

 Март, 02 в 15:32
Ученые совершили прорыв в ядерном синтезе: какой будет энергетика будущего
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Ученые совершили прорыв в ядерном синтезе: какой будет энергетика будущего

Важность эксперимента состояла в том, чтобы подтвердить правильность расчетов, которые были разработаны для большего термоядерного реактора ITER, строящегося на юге Франции.

 Февраль, 09 в 20:31
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 Январь, 26 в 18:36
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 Ноябрь, 04 , 2021 в 16:06
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 Октябрь, 23 , 2021 в 15:42
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Почему украинские заробитчане выбирают Польшу, сколько они зарабатывают и в каких условиях живут? Разбирались наши журналисты.

 Октябрь, 06 , 2021 в 15:42
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в случае ухудшения эпидемической ситуации в Украине поддержит жесткие меры. Это касается карантина.

 Октябрь, 05 , 2021 в 14:13
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С понедельника мы вошли в опасный период ретроградного Меркурия. Ретроградный, потому что визуально выглядит так, что планета Меркурий, на своей орбите, начинает двигаться в обратную сторону. На самом деле это оптическая иллюзия. Но поскольку внешне выглядит именно так — Меркурий движется задом — так и в сферах, за которые он отвечает все идет задом наперед.

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К концу года нас ждут два затмения — солнечное и лунное. А они всегда влияют на самочувствие людей. И часто на странные события вокруг нас.

 Сентябрь, 30 , 2021 в 16:09
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Победители Евровидения-2021 итальянская группа Måneskin собирается в 2022 году в европейское турне. В афише с концертами написали Kiev, а не Kyiv.

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Астронавты МКС устроили вечеринку с приготовлением пиццы в невесомости

Процесс приготовления классического итальянского блюда в условиях невесомости оказался непрост — астронавтам приходилось постоянно ловить продукты, чтобы те не разлетелись по МКС.

 Сентябрь, 06 , 2021 в 19:44

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