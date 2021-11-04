Ретроградный Меркурий: действительно ли он так негативно влияет на нашу жизнь и здоровье

С понедельника мы вошли в опасный период ретроградного Меркурия. Ретроградный, потому что визуально выглядит так, что планета Меркурий, на своей орбите, начинает двигаться в обратную сторону. На самом деле это оптическая иллюзия. Но поскольку внешне выглядит именно так — Меркурий движется задом — так и в сферах, за которые он отвечает все идет задом наперед.