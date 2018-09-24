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Очередная провокация. Оккупированную Горловку обстреляли из миномета

Вооруженные формирования РФ с целью провокации обстреляли жилые кварталы оккупированной Горловки. В результате обстрела повреждены 12 домов.

Также боевики обстреляли сотрудников предприятия Вода Донбасса в Авдеевке, говорится в сообщении СЦКК, которое обнародовал штаб ООС.

При этом сепаратистские ресурсы распространили информацию о том, что “огонь велся якобы с направления подконтрольного Украине Торецка (шахта Южная) с общим расходом 135 боеприпасов”.

– Соответствующий провокационный обстрел действительно имел место, но был осуществлен из района бывшего бетонного завода в Горловке со 120-миллиметрового миномета с использованием 4-х боеприпасов, – отмечают в штабе.

Оккупанты также обстреляли сотрудников предприятия Вода Донбасса, которые выполняли аварийно-восстановительные работы по ликвидации повреждений Юго-Донбасского водовода, – со станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Работы пришлось немедленно остановить и эвакуировать людей. Поэтому без воды до сих пор остаются Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Курахово, Павлополь, Селидово и Волноваха.

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К слову, на днях украинские военные взяли под контроль хутор Золотое-4 на Луганщине.

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