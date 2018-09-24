Стоит ли менять старые пластиковые окна на новые ПВХ?

Вы знаете, что ваши деньги улетают через окна? Некачественные оконные конструкции не только пропускают свет, но и теряют тепло зимой.

Кардинально изменили ситуацию пластиковые окна: Киев быстро взял на вооружение новые технологии изготовления согласно требованиям, базирующимся на применении многокамерных профилей из поливинилхлорида (ПВХ).

Стандарт окна – компания-производитель, которая является одной из участниц программы IQ energy, разработанной ЕБРР при поддержке Евросоюза. Это значит, что приобретая металлопластиковые окна в Киеве, вы сможете получить компенсацию 35% от потраченной суммы.

Цель программы – помочь утеплить дом, установив пластиковые окна в Киеве и области.

Процесс приобретения прост и удобен.

Если вас интересуют немецкие оконные конструкции Rehau, Salamander или украинские WDS, OpenTeck, обращайтесь в компанию Стандарт Окна.

Выбрав этого производителя, вы получите оконную продукцию по самой низкой цене. Срок изготовления 2-3 дня, бесплатный замер, бесплатная доставка по Киеву. Но не стоит забывать, что цены на окна разные и зависят от профиля и размеров конструкции, варианта стеклопакета и типа фурнитуры.

Если хотите купить металлопластиковые окна в Киеве быстро, не обязательно даже покидать квартиру. Вызвать замерщика на дом можно в режиме онлайн или по телефону. Специалист произведет все замеры и точный расчет стоимости. Далее остается лишь произвести оплату, после чего завод изготавливает оконную конструкцию по индивидуальным размерам.

Окна Rehau – оптимальный вариант для выбора

Если вы остановили свой выбор на окнах Rehau, важно разобраться с видами профильных систем.

Rehau:

Ecosol 60

Ecosol 70

SYNEGO

Brilliant Design

Geneo

Salamander:

Desing 2D

Streamline

BluEvolution 92

Open Teck:

DE-LUX

ELIT 70

WDS

400 WDS

500 WDS

В целом, выбирать пластиковые окна в Киеве, можно:

отталкиваясь от имеющегося бюджета. Следует сравнить расценки на разные профили и стеклопакеты и выбрать тот вариант, на который хватает денег. Дополнительные возможности открывает покупка в рассрочку или в кредит в рамках участия в программах компенсации;

отталкиваясь от потребностей. Рекомендованный подход, при котором необходимо очертить заказчику свои задачи (где осуществляется остекление, куда выходит оконный проем – солнечная/теневая сторона, шумная или тихая улица, индивидуальное или централизованное отопление используется и т.д.), а затем заказать расчет стоимости в нескольких вариантах, к примеру, бюджетном и оптимальном.

Читайте: Металлопластиковые окна Rehau: как правильно выбрать

В идеале при покупке окон в Киеве реально достичь баланса, при котором и имеющиеся потребности новое пластиковое окно удовлетворяет, и переплат удается избежать.