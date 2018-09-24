Кличко разместил видео и напомнил, что Киев готовится к конгрессу Всемирного боксерского совета (WBC)

Мэр столицы Виталий Кличко в социальной сети Facebook разместил видеоролик, который анонсирует 56-й конгресс Всемирного боксерского совета (WBC), который в Киеве состоится впервые.

Большое спортивное событие пройдет с 30 сентября по 5 октября, сообщается на сайте Виталия Кличко.



– Друзья! Украина, Киев готовится впервые принимать конгресс Всемирного боксерского совета. К нам приедут легенды мирового бокса, действующие чемпионы мира, президенты федераций стран-членов WBC, судьи, спортивные менеджеры и функционеры. Свое участие в конгрессе подтвердили такие легенды бокса, как Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд, Эрик Моралес и другие. Итак, с 30 сентября по 5 октября Киев станет боксерской столицей, – отметил Виталий Кличко.

Он также отметил, что на конгрессе Всемирного боксерского совета (WBC) в Киеве ожидают более 700 участников из 160 стран мира.

Инициатором проведения конгресса в столице Украины стал вечный чемпион WBC, мэр Киева Виталий Кличко.

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К слову, украинского боксера Владимира Кличко пригласили преподавать в один из самых престижных учебных заведений в мире – Гарвардский университет.