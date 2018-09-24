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Прогноз погоды в Украине на сегодня, 24 сентября (КАРТА)

Погода в Украине сегодня, 24 сентября, будет холодной и мокрой.

Сухая и солнечная погода ожидается только в Запорожской, Луганской и Донецкой областях, сообщает Укргидрометцентр.

На юге +22, в Одесской области – до +25.

В центре и на востоке Украины +20.

В северных регионах – от +13 до +16.

На западе +14, местами +13.

В Киеве сегодня дождь, в течение дня 13-15 выше нуля.

Читайте: ТОП-7 советов, как не заболеть осенью

Ранее синоптики рассказали, какой будет осень 2018 года.

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