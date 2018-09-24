Россия – миролюбивая страна: в Киеве скандал из-за учебника по русскому

В Киеве в одной из школ разгорелся скандал из-за учебника 5 класса по русскому языку.
Фотографии учебника опубликовала мама одного из учеников Евгения Бобрик.
На страницах учебника написано: Украина и Россия — миролюбивые страны с богатой культурой и общими корнями.
Учебник был издан в 2005 году, следовательно его гриф рекомендовано министерством образования уже истек и его нельзя использовать в школах.
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По словам Евгении, ее ребенок изучает русский язык в школе факультативно.
Мой ребенок хочет учить и русский тоже (как четвертый язык). Но ведь учить жи-ши пиши с и и вот эта имперская риторика — это разные вещи, — отмечает она.
Ранее Факты ICTV писали, что ученик 8 класса школы №94 по улице Ольгинской в Киеве разбил учительнице голову стулом и несколько раз ударил ее ножницами в спину.
Фото: Бобрик Евгения