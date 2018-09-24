PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Ситуация на Донбассе обострилась: трое военных ранены/

Ситуация на Донбассе обострилась: трое военных ранены

За сутки оккупанты 35 раз открывали огонь по позициям ВСУ в районе проведения операции Объединенных сил, 13 из них – из тяжелого вооружения. В результате обстрелов трое военных ранены.

Ситуация на Донбассе обострилась, однако оставалась полностью контролируемой, сообщает штаб ООС.

– Так, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Луганское, Новолуганское, Шумы, Южное, Майорск, Пески, Авдеевка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино, – говорится в сообщении.

Кроме гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, оккупанты применили миномет калибра 82 мм вблизи Луганского, Новолуганского, Шумов, Южного и Майорска.

– Опорные пункты наших войск возле Луганского и Новолуганского противник также накрывал огнем из минометов 120-го калибра. По позициям у этих двух населенных пунктов на Светлодарском направлении оккупанты применили тяжелое вооружение больше всего – 10 раз. Кроме того, позиции Объединенных сил вблизи Гнутово были обстреляны из вооружения БМП – отмечают в штабе.

По данным разведки, уничтожены 4 боевика и еще 4 получили ранения.

С начала текущих суток противник трижды обстрелял позиции Объединенных сил, в том числе – из тяжелого вооружения.

Читайте: Украина больше не будет спрашивать у Путина разрешения идти в Европу – Порошенко

В частности, в районе Крымского и Широкино оккупанты стреляли из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а по защитникам Южного осуществили огневой налет с применением минометов 120-го калибра.

Напомним, вчера, 23 сентября, российские оккупационные войска 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Фото: Міноборони

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Двое солдат ВСУ ранены в результате взрыва миномета Молот
Война на Донбассе: боевики обстреливают ВСУ из крупного калибра и БМП
У США есть данные о российских военных на Донбассе
Пуля попала в легкое в районе сердца. Мне давали 2% на выживание – “киборг” о боях в ДАП
Стреляют в ногу и устраивают “сафари” – как воюют боевики ОРДЛО
Очередная провокация. Оккупированную Горловку обстреляли из миномета
оос
Боевики обстреляли ВСУ из пулеметов и БМП. Ранен военный
ОБСЄ
Танки, Грады и гаубицы. ОБСЕ нашла на Донбассе новую технику боевиков
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка