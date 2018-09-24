Ситуация на Донбассе обострилась: трое военных ранены

За сутки оккупанты 35 раз открывали огонь по позициям ВСУ в районе проведения операции Объединенных сил, 13 из них – из тяжелого вооружения. В результате обстрелов трое военных ранены.

Ситуация на Донбассе обострилась, однако оставалась полностью контролируемой, сообщает штаб ООС.

– Так, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Луганское, Новолуганское, Шумы, Южное, Майорск, Пески, Авдеевка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино, – говорится в сообщении.

Кроме гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, оккупанты применили миномет калибра 82 мм вблизи Луганского, Новолуганского, Шумов, Южного и Майорска.

– Опорные пункты наших войск возле Луганского и Новолуганского противник также накрывал огнем из минометов 120-го калибра. По позициям у этих двух населенных пунктов на Светлодарском направлении оккупанты применили тяжелое вооружение больше всего – 10 раз. Кроме того, позиции Объединенных сил вблизи Гнутово были обстреляны из вооружения БМП – отмечают в штабе.

По данным разведки, уничтожены 4 боевика и еще 4 получили ранения.

С начала текущих суток противник трижды обстрелял позиции Объединенных сил, в том числе – из тяжелого вооружения.

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В частности, в районе Крымского и Широкино оккупанты стреляли из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а по защитникам Южного осуществили огневой налет с применением минометов 120-го калибра.

Напомним, вчера, 23 сентября, российские оккупационные войска 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Фото: Міноборони