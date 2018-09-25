PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / В Украине без света более 200 населенных пунктов, в Карпатах -5°С и снег/

В Украине без света более 200 населенных пунктов, в Карпатах -5°С и снег

По состоянию на 7.20 на горе Поп Иван Черногорский идет снег, а температура воздуха опустилась до -5°С.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

– По состоянию на 7.20 25.09.2018 на г. Поп Иван Черногорский пасмурно, падает снег. Ветер Вост, Северо-Восточный 5-6 м/с. Температура воздуха -5°С, – говорится в сообщении.

Из-за непогоды в Украине пропал свет в более 200 населенных пунктах.

Читайте: Резкие перепады температур: прогноз погоды на неделю (КАРТА)

По информации Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций, ночью из-за непогоды – дождь и сильный ветер – в Украине были обесточены 205 населенных пунктов в семи областях.

В частности, без света остались 91 населенный пункт на Житомирщине, 54 – на Киевщине, 23 – на Волыни, 21 – на Ровенщине, 12-на Одесщине, по 2 – на Сумщине и Кировоградщине.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго, отметили в ГСЧС.

image image
В Украине без света более 200 населенных пунктов, в Карпатах -5°С и снег / 2 фотографии

Напомним, вчера вечером на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей на горе Поп Иван Черногорский выпал первый снег.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Карпатах выпал первый снег
У Карпатах зацвіла червона рута
Карпаты покрылись цветами червоной руты: удивительные кадры
От домашнего уюта до джакузи в номере – где отдохнуть на Прикарпатье
Туристический бум на Закарпатье: почему стоит ехать и что посмотреть
похід у гори
Испытать себя и дотронуться до облаков: почему стоит пойти в горы
Карпати
В Карпатах среди лета выпал снег
Форум Via Carpatia: традиционный гуцульский костер, музыка и ярмарок
7 причин поехать на Первый международный форум Восточной и Центральной Европы Via Carpatia
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка