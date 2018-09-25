По состоянию на 7.20 на горе Поп Иван Черногорский идет снег, а температура воздуха опустилась до -5°С.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

– По состоянию на 7.20 25.09.2018 на г. Поп Иван Черногорский пасмурно, падает снег. Ветер Вост, Северо-Восточный 5-6 м/с. Температура воздуха -5°С, – говорится в сообщении.

Из-за непогоды в Украине пропал свет в более 200 населенных пунктах.



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По информации Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций, ночью из-за непогоды – дождь и сильный ветер – в Украине были обесточены 205 населенных пунктов в семи областях.

В частности, без света остались 91 населенный пункт на Житомирщине, 54 – на Киевщине, 23 – на Волыни, 21 – на Ровенщине, 12-на Одесщине, по 2 – на Сумщине и Кировоградщине.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго, отметили в ГСЧС.



В Украине без света более 200 населенных пунктов, в Карпатах -5°С и снег / 2 фотографии

Напомним, вчера вечером на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей на горе Поп Иван Черногорский выпал первый снег.