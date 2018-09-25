90-е возвращаются: кто и почему нападает на активистов

Быть активистом в Украине – смертельно опасно. Факты ICTV рассказывают о нападениях на общественное деятелей, о том, почему они участились, кто в этом виноват и как решить проблему.

Летом на одного из одесских активистов Виталия Устименко напали с ножом. Днем неизвестные поймали его у выхода из редакции местных СМИ, нанесли ему ножевые ранения и скрылись в неизвестном направлении.

К счастью, среди прохожих оказался парень, который смог оказать первую медицинскую помощь и остановить кровь.

А месяцем позже уже в Херсонской области активистку Екатерину Гандзюк прямо у дома облили кислотой. Она до сих пор находится в тяжелом состоянии.

Недавно, 22 сентября, в Одессе открыли огонь по активисту партии “Сила людей” Олегу Михайлику.

И таких историй много. Их запугивают, калечат и даже убивают. С начала года в Украине зафиксировано более 50 нападений на общественных активистов.

Объединяет их одно – виновных или не нашли, или их оправдали.

Факты ICTV разбирались, почему в Украине набирают обороты разборки в стиле 90-х, кто за этим стоит и как этому противодействовать.

Нападения – не случайность, а закономерность

Нападения на активистов действительно активизировались. Общественные деятели назвали причину такой тенденции. Они уверены, что местные областные элиты могут делать все, что захотят на своей территории и не нести за это ответственность.

Мустафа Найем, депутат партии Блока Петра Порошенко, на своей странице в Facebook прокомментировал недавние нападения в Одессе:

– У местной власти в Одессе есть “зеленый свет” на любые беспорядки в обмен на голоса на президентских выборах лично из кабинетов в администрации главы государства.

Кроме того, в комментарии Фактам ICTV Найем назвал еще одну причину – бездействие политиков и их фактическая неприязнь к общественным деятелям:

– В какой-то момент центральная власть в Киеве и своей риторикой и системными действиями в законодательной плоскости дала сигнал, активистов можно бить, что они являются врагами народа. Сначала били журналистов, затем активистов, затем общественных деятелей и это уже стало тенденцией, на которую никто не реагировал.

Впереди выборы

Общественность не знает чего ожидать, ведь накануне выборов количество провокаций может значительно вырасти.

Прогнозирую эскалацию – потому что впереди выборы. Мы будем видеть все больше и больше нападений на гражданских активистов, – отметил активист общественного движения Николай Выговский.

Мустафа Найем выразил свои волнения по поводу предстоящих президентских и парламентских выборов:

– Если сейчас не будет жестоких действий по отношению к заказчикам, то во время выборов активисты, которые сейчас пытаются бороться с местной властью по вопросам коррупции, а затем будут наблюдателями на участках, станут главной мишенью. Мы понимаем, что происходит на участках, когда будут подсчитывать голоса.

Опасные регионы

Жестокий и радикальный регион – Одесский. По словам активистов местный председатель Геннадий Труханов контролирует всю элиту региона.

Зимой его арестовали в связи с подозрением в незаконном завладении имуществом. Однако, после непродолжительных судов его выпустили под залог и даже не отстранили от исполнения обязанностей.

В Одессе это (нападения на активистов, – Ред.) более гипертрофированно, потому городскому глове и его финансовой группе дали “карт-бланш”. После того, как в феврале его отпустили, на следующий же день на сессии городского совета он отдает гектары земли в руки своему партнеру. Это позволяет говорить, что именно одесская региональная группа самая мощная, самая влиятельная и не наказуемая, – комментирует лидер местной организации Автомайдан Виталий Устименко.

На втором месте – Харьков. Там также часто происходят загадочные нападения на общественных деятелей, которые возмущаются действиями чиновников. Мэра Геннадия Кернеса также недавно судили по подозрению в причастности к похищению активистов Майдана. Однако, из-за отсутствия доказательств его отпустили.

Кроме Одессы и Харькова, Мустафа Найем назвал также Николаев, Днепр, Херсон и Киев.

Главное – сигнал

Пока ни одного выступления ни Президента, ни министров о готовности защищать права активистов не поступало. Президент, как гарант безопасности страны и ее граждан, должен высказать свою четкую позицию.

Только в Киеве, имея политическую волю, можно разорвать договор, который был заключен с региональными элитами и заставить их действовать в рамках закона, – прокомментировал Устименко.

Мустафа Найем отметил, что позиция политиков один из ключевых факторов, который заставит прекратить нападения на активистов:

– Главное – это сигнал. Мы не требуем, чтобы политики вмешивались в расследование. Мы требуем, чтобы политики давали свою четкую позицию, что такое неприемлемо. Активисты – это наиболее активная часть населения – они на баррикадах и на передовой. Трогать их – это трогать институт, а не трогать конкретного человека.

Нельзя забывать, что до сих пор встает проблема в наказании виновных за нападения. Полиция или не может, или не хочет их искать. А тех, кого находят и арестовывают, затем выпускают под залог.

Если бы заказчиков и исполнителей наказали за то, что происходило год назад, когда били активистов в Харькове, в Днепре, в Одессе, я думаю, такие тенденции прекратились бы, – отметил Найем.

Главное после покушения – активизироваться.

Факты ICTV расспросили общественного активиста Виталия Устименко о ключевых советах для общественных деятелей, журналистов и активистов, чья деятельность переплетается с влиятельными лицами.

Тренинги. Все, что может понадобиться в вопросе индивидуальной защиты – это всегда полезно. Быть эффективными после нападений. Если человек перестает заниматься своей деятельностью, переезжает в другой город или в другую страну – они понимают, что такие действия работают. И они будут продолжать это делать. Консолидировать усилия с другими активистами и общественными организациями. И не только в своем городе, но и между городами.

Украинские активисты сегодня оказались в опасном положении. Власть фактически не реагирует на реальные покушения, а ответственным за это лицам все “сходит с рук”.

Активисты продолжают отстаивать интересы общества, вопреки угрозам. Однако, не за горами выборы. Если властные структуры не начнут сопротивляться и бороться с произволом чиновников, они станут более агрессивными, жестокими и радикальными в своих действиях.

Фото: официальные страницы Facebook, gettyimages, dreamstime

Лилия Ященко