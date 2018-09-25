День учителя 2018: что подарить классному руководителю

7 октября в Украине отпразднуют один из самых долгожданных праздников осени – День учителя.
По этому случаю Факты ICTV составили для вас топ-5 лучших подарков на День учителя.
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Цветы
Главным подарком являются, конечно же, цветы. Причем дарить их можно и мужчине-учителю. Цветы могут быть самостоятельным подарком, но чаще всего к букету прилагается еще один презент. Например, красивая ваза.
Чайная корзина
Пара сортов чая, печенье, мед и джем и, обязательно, заварочный чайник. Отличный набор для посиделок в учительской.
Набор косметики ручной работы
Современный и оригинальный подарок, который порадует любого учителя. Если с фирменной косметикой можно легко ошибиться, то здесь все намного проще.
Компьютерные аксессуары
В современном мире компьютер есть фактически у каждого. Для многих учителей подойдут подарки из этой серии – мышки, коврики, клавиатуры, наушники, флэшки. Эти подарки недорогие и их не стыдно дарить любому учителю.
Цветы в горшке
Живые цветы всегда хорошо. Ими можно украсить класс и они еще долго будут радовать и учителя, и учеников. Разумеется, вазон должен быть оригинальным: простой пластиковый горшок не подойдет.
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Фото: pinterest.com.