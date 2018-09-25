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Дискриминация! Лишенная титула Мисс Украина 2018 не хочет отдавать корону

23-летняя Вероника Дидусенко, лишенная титула Мисс Украина, хочет бороться за права девушек с детьми на конкурсах красоты.

Вероника Дидусенко считает, что требования к участницам конкурсов красоты – быть незамужней и без детей – это дискриминация прав таких, как она.

Также отстаивать позицию девушки в комментариях в соцсети взялся ее бойфренд – основатель и управляющий партнер компании CFC Consulting Геннадий Курочка.

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Он уверен, что ребенок не должен мешать девушкам получить корону.

Ранее Факты ICTV писали, что победительница конкурса красоты Мисс Украина 2018 Вероника Дидусенко дисквалифицирована и лишена звания за предоставление недостоверной информации о своем семейном положении и отсутствии детей.

Фото: Veronika Didusenko

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