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Не менее года. Сколько времени нужно на создание базы ВМС на Азове

До конца 2018 года нереально построить новую военно-морскую базу на Азовском море – просто нет денег.

Корабель ВМС

Такое мнение в комментарии Обозревателю высказал экс-спикер Генштаба  Владислав Селезнев.

– Известно, что на текущий госбюджет 2018 такие средства не были рассчитаны, поэтому говорить о том, что в кратчайшие сроки удастся создать соответствующую инфраструктуру для такой базы на территории одного из приморских городков Азовского моря, об этом речь не идет, – сказал он.

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В то же время, по его словам, первый шаг уже сделан, когда в Азовское море вошли два украинских военных корабля – Донбасс и Корец.

– Поисково-спасательный корабль Донбасс будет использоваться в качестве штаба этой военно-морской базы. Его размеры и наличие соответствующих помещений на борту корабля позволяют разместить необходимую технику на борту, – рассказал Селезнев.

По его мнению, для создания полноценной военно-морской базы, которая будет соответствовать всем современным реалиям, необходимо не менее года.

– Сейчас же это будет только так называемая организационная группа, которая будет работать именно над созданием военно-морской базы в акватории Азовского моря, – отметил он.

Ранее сообщалось, что украинские военные корабли Донбасс и Корец зашли в мариупольский порт.

Фото: скрин видео Петро Порошенко/Facebook

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