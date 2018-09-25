Новые 20 гривен ввели в оборот

С 25 сентября обновленная банкнота в 20 гривен введена в оборот.
С сегодняшнего дня в Украине ввели в оборот обновленную банкноту в 20 грн, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
С 25 сентября 20-гривневая банкнота образца 2018 года становится законным платежным средством. Она будет находиться в обращении вместе с банкнотами 20 гривен образца 2003 года.
Украинцам не нужно обменивать банкноты старого образца на новые.
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К слову, Минфин рассчитывает на укрепление курса гривны в 2019 году.
Фото: пресс-служба Национального банка Украины
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