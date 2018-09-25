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Погода на сегодня, 25 сентября (КАРТА)

25 сентября в Украине небольшой дождь, ночью в южных, восточных и Днепропетровской областях умеренные дожди.

Об этом опознает Укргидрометцентр.

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/сек.

Температура ночью 6-11°; днем 9-14°, в южных и восточных областях 13-18°.

В Карпатах небольшой дождь с мокрым снегом, ночью и днем заморозки 0-3°.

Читайте: Гороскоп на сегодня, 25 сентября

В Киеве небольшой дождь.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/сек.

Температура ночью 6-8°, днем 10-12°.

Напомним, какой будет погода на сентябрь в Украине.

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