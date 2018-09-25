Порошенко на Генассамблее ООН: о чем будет говорить, с кем встретится

Президент Петр Порошенко в выступлении на 73-й сессии Генассамблеи ООН будет поднимать вопрос безопасности и гуманитарной ситуации на Донбассе и в Крыму.

Об этом сообщила в Facebook первый заместитель председателя Верховной Рады, уполномоченный президента по вопросам мирного урегулирования на Донбассе Ирина Геращенко.

– Основной проблематикой всех выступлений и встреч Президента будет политика безопасности и гуманитарная ситуация на Донбассе и в Крыму, перспективы введения миротворческой миссии на Донбасс. На двусторонних встречах особое внимание будет уделяться активизации торгово-экономического сотрудничества, – отметила она.

По ее словам, кроме ключевого выступления с трибуны ООН, которое состоится в среду, 26 сентября, у Порошенко будет на полях Генассамблеи много двусторонних встреч с лидерами европейских стран, стран Африки и Азии, другими высокопоставленными лицами, украинской диаспорой.

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Также глава государства примет участие в конференции высокого уровня по вопросам миротворчества.

– Планируются в эти несколько дней и другие важные мероприятия, которые пока пусть остаются определенной интригой, – добавила Геращенко.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко 26 сентября выступит на заседании Генассамблеи ООН. Планируется также ряд важных встреч и несколько неприятных сюрпризов для российской делегации.

Фото: Iryna Gerashchenko