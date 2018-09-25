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Украина запускает в серийное производство броневик Лев

Бронированные ремонтно-эвакуационные машины (БРЭМ) Лев запустят в серийное производство.

БРЕМ Лев

Концерн Укроборонпром собирается запустить в серийное производство бронированные ремонтно-эвакуационные машины Лев, сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

– На ГП Львовский бронетанковый завод, входящее в состав ГК Укроборонпром, успешно завершили определяюще-ведомственные испытания бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ) Лев и готовы к ее серийному производству, – говорится в сообщении.

БРЭМ Лев создана на базе танка Т-72 и предназначена для эвакуации и буксировки неисправной, поврежденной гусеничной и колесной военной техники в условиях боевых действий.

Электросварочное оборудование дает возможность проводить электросварочные работы в полевых условиях.

– На БРЭМ Лев предусмотрена возможность установки двигателя мощностью 780 (840) л. с., которые позволяют 41-тонной машине развивать максимальную скорость движения до 60 км/ч. БРЭМ способна работать в диапазоне температуры воздуха от -40 до +40, и имеет запас хода не менее 460 километров по грунтовой дороге. Экипаж машины – 3 человека, на вооружении БРЭМ – пулемет НСВТ (КТ-12,7), – говорится в сообщении.

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Украина запускает в серийное производство броневик Лев / 3 фотографии

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К слову, львовский государственный авиационно-ремонтный завод вместе с другими предприятиями Укроборонпрома усовершенствовал два истребителя МиГ-29МУ1 и передал их на вооружение ВСУ.

Фото: пресс-служба Укроборонпрома

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